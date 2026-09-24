揚海現樓｜1235呎頂層複式示範單位首曝光 前迎深灣遊艇會(多圖)｜黃竹坑新盤

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，「揚海」由開售迄今售出589伙，佔約全盤逾98%，現只餘少量優質海景四房及特色單位可供出售。是次首度開放的現樓頂層複式示範單位，為第2座(2B) 37及38樓A室，三房一套房連士多房及洗手間設計，屬項目唯一1伙複式單位。單位實用面積1,235方呎，連513方呎天台及64方呎梯屋。此單位樓底特高，層與層之間的高度約3.45米，大大提升室內之空間感。客廳以橫向式設計，闊逾7.7米，前迎深灣遊艇會，進一步拉闊景觀視野。

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」自踏入現樓銷售階段後，一直深受市場歡迎。發展商今日(23日)首度開放全盤唯一1伙頂層複式示範單位予公眾參觀。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶稱，是次示範單位將連同裝修及傢俬一併出售。單位間隔方正實用，客飯廳位於複式單位上層，並內置樓梯直達私人天台，可享南區深灣遊艇海景及玉桂山翠巒景致。

示範單位廳房同向，以全落地玻璃望廣納深灣遼闊蔚藍迷人景致，採光度高，室內自然光充足。設計師以樂章為設計意念，將此特色單位比喻為樂章中的Ad-lib，亦即是最生動精彩的即興演奏部分，注入不同種類的元素，產生強烈的對比，令室內的感覺恍如音符般躍動。為令這篇章更加精彩，設計師在考慮室內設計的風格及顏色時，主動加入不同種類的元素，如客飯廳主要材質選用白色天然雲石、黑鋼，以及木皮釀金綫的特色牆，構成一個略帶剛性的背景氛圍。再以清雅色系家具為主，點綴香檳金配件，營造清新與空間感並存的氛圍。特大落地玻璃將海景自然而然地引入室內，讓空間更開闊。

寬敞的客飯廳位於複式單位上層，並內置樓梯直達私人天台，瞰臨整個南區山水景色。主人套房及睡房位於複式單位下層，配以偌大玻璃窗，可欣賞迷人海景及引進自然光，予人舒適自在的感覺。主人套房面積寬敞，放置雙人大床後，仍可三邊落床。主人浴室備有美國品牌ROCA浴缸、美國品牌KOHLER洗手盆及德國品牌DORNBRACHT水龍頭等。

廚房採用意大利品牌Poliform廚櫃，糅合美學與實用，同時備有各款名牌家電，包括德國高級廚具品牌GAGGENAU的蒸爐、焗爐、煮食爐、電磁爐、抽油煙機、咖啡機及洗衣乾衣機等。此單位特別配備美國SUB ZERO特大雙門雪櫃及Vinvautz酒櫃。