元朗、紅磡新盤同日命名 YOHO SEASONS首推1A期

一手市場氣氛升溫，昨單日有兩個新盤展開命名儀式，搶佔市場目光。其中新鴻基地產(016)元朗東成里發展項目命名「YOHO SEASONS」，設6座住宅大樓，提供逾1,000伙，初步計劃分為3期推售。
新地代理執行董事胡致遠表示，「YOHO SEASONS」第1A期數提供逾600伙，由第1座、2座及5座組成，樓高由6層至20層，戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房。項目正待批預售樓花同意書，料最快第四季中旬推出，預計關鍵日期2028年2月，樓花期長約17個月。
新地副董事總經理雷霆稱，本港銀行未有跟隨美國加息，而且非常積極爭取住宅按揭，加上租金持續走高，目前待售新盤庫存持續回落，相信今年第四季樓市升勢持續。
瑅海涉451伙 待批預售 最快10月開賣
信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展的紅磡榮光街88號項目命名「瑅海」(ONE MARINA)，提供451伙，由2座住宅大樓組成，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期2028年9月，樓花期長約24個月。
信置執行董事田兆源稱，項目待批預售，料最快下月上載樓書及開售。
招商局蛇口工業區控股股份海外發展事業部總經理李堯說，「瑅海」位處臨海位置，不少單位可享維港海景。