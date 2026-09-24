元朗、紅磡新盤同日命名 YOHO SEASONS首推1A期

一手市場氣氛升溫，昨單日有兩個新盤展開命名儀式，搶佔市場目光。其中新鴻基地產(016)元朗東成里發展項目命名「YOHO SEASONS」，設6座住宅大樓，提供逾1,000伙，初步計劃分為3期推售。

新地代理執行董事胡致遠表示，「YOHO SEASONS」第1A期數提供逾600伙，由第1座、2座及5座組成，樓高由6層至20層，戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房。項目正待批預售樓花同意書，料最快第四季中旬推出，預計關鍵日期2028年2月，樓花期長約17個月。

新地副董事總經理雷霆稱，本港銀行未有跟隨美國加息，而且非常積極爭取住宅按揭，加上租金持續走高，目前待售新盤庫存持續回落，相信今年第四季樓市升勢持續。