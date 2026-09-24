SIERRA SEA 2C(2)期最快月內上載樓書 買家享GO PARK商場商戶優惠｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(24日)公布最新部署，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目示範單位及樓書準備得「九九十十」，維持目標月內上載售樓說明書及開放示範單位予傳媒參觀，設有4個示範單位，包括2伙兩房、1伙三房及1伙四房單位。

陳漢麟指，是次「西沙GO PARK」聯同參與商戶特別推出「置業禮遇」，「SIERRA SEA」第2C(2)期每單位的買家將獲贈「西沙 GO PARK」置業禮遇卡乙張，買家只需於「GO PARK」及「GO PARK 2」參與商戶消費或使用服務前出示有效禮遇卡，即可享用所有指定優惠，有關優惠涵蓋超過30間商戶，包括一田全新概念店「一田新鮮YATA Fresh」九五折優惠，以及多項餐飲、零售購物、運動用品及課程、玩樂體驗、教育課程及興趣班，以及寵物及個人健康護理優惠等。