擎海I獲逾3000個查詢 部署下周初開價 國慶假期前開放示範單位｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海」第1期「擎海I」今日(24日)公布最新銷售部署，越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目現時已接獲逾3,000個查詢，最快下周初公布首張價單，料涉及不少於125伙，並計劃國慶假期前夕開放5個示範單位予公眾參觀。
李嘎稱，項目部署下周初公布首張價單，戶型涵蓋一房至三房，定價會參考同類型臨海優質項目售價，計劃於國慶假期前開放示範單位予公眾參觀，短期內公布銷售安排。
開放三房無改動及經改動示範單位
越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，項目自命名及上載樓書後，累計收到逾3,000個查詢，主要來自年輕上班族、年輕家庭及投資客。
發展商今日向傳媒率先開放項目2個示範單位，為三房無改動及經改動示範單位，同樣以第5座28樓M室為藍本搭建，實用面積721方呎，單位設有連接客飯廳的三合一露台，由24方呎露台及16方呎工作平台組成，層與層之間高度為約3.15米。鍾顯騰補充，「擎海I」三房單位僅提供54伙，實用面積由674至721方呎，供應罕有，具備一定稀缺性。
「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。