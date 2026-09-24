擎海I獲逾3000個查詢 部署下周初開價 國慶假期前開放示範單位｜油塘新盤

李嘎稱，項目部署下周初公布首張價單，戶型涵蓋一房至三房，定價會參考同類型臨海優質項目售價，計劃於國慶假期前開放示範單位予公眾參觀，短期內公布銷售安排。

越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，項目自命名及上載樓書後，累計收到逾3,000個查詢，主要來自年輕上班族、年輕家庭及投資客。

發展商今日向傳媒率先開放項目2個示範單位，為三房無改動及經改動示範單位，同樣以第5座28樓M室為藍本搭建，實用面積721方呎，單位設有連接客飯廳的三合一露台，由24方呎露台及16方呎工作平台組成，層與層之間高度為約3.15米。鍾顯騰補充，「擎海I」三房單位僅提供54伙，實用面積由674至721方呎，供應罕有，具備一定稀缺性。