雅盈峰加推1伙三房大宅 下周一起招標發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」今日(24日)上載最新銷售安排，加推屬「CROWN COLLECTION」系列的30樓B室，並定於下周一(28日)以招標形式發售。

是次加推單位為三房兩套連工作間間隔，實用面積1,254方呎。單位層與層之間高度達3.5米，特高樓底設計，不僅提升空間感，更為住戶帶來更開揚舒適的居住體驗。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，迎月佳節，預祝大家中秋節快樂，人月兩團圓。項目現樓早前以預約形式開放參觀，吸引不少對生活品質有極高要求的實力買家關注。親臨現場的貴賓對項目的景觀優勢及建築質素均予以高度評價。住戶可飽覽香港禮賓府、佔地60萬方呎的香港動植物公園，並遠眺香港公園雙園延綿翠綠景致，視野開揚廣闊。與此同時，準買家亦深刻體會到項目整體的空間設計及用料品質，感受到項目的獨特魅力，有見及此，發展商決定再度推出矜罕大宅招標，是次招標單位為30樓B室，屬標準單位最高樓層，為市場提供極具收藏價值的珍罕住宅選擇。