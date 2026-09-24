長實波老道應天推出10伙 下周一起招標發售｜半山豪宅

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」今日(24日)上載銷售安排，推出10伙於下周一(28日)起招標推售，單位實用面積介乎1,875至2,193方呎，涵蓋2伙三房雙套及8伙四房雙套單位。 長實營業經理陳詠慈表示，據以往參觀應天的準買家分享，當中不少為大家族成員，希望可以購買多於1個單位滿足多元規劃，故是次特別挑選10伙分別位於項目的中、高、低層。其中包括6樓全層4個單位，滿足準買家的家庭安排及資產配置。 迄今售出 14 伙 吸金逾 25 億

陳詠慈指，「應天」自早前首度推售以來，迄今已售出14伙，套現逾25億元，平均成交呎價接近8萬元。項目每個單位皆享雙邊景致，前迎香港金融樞紐，俯瞰維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。