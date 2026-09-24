長實波老道應天推出10伙 下周一起招標發售｜半山豪宅

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」今日(24日)上載銷售安排，推出10伙於下周一(28日)起招標推售，單位實用面積介乎1,875至2,193方呎，涵蓋2伙三房雙套及8伙四房雙套單位。
長實營業經理陳詠慈表示，據以往參觀應天的準買家分享，當中不少為大家族成員，希望可以購買多於1個單位滿足多元規劃，故是次特別挑選10伙分別位於項目的中、高、低層。其中包括6樓全層4個單位，滿足準買家的家庭安排及資產配置。
迄今售出14伙 吸金逾25億
陳詠慈指，「應天」自早前首度推售以來，迄今已售出14伙，套現逾25億元，平均成交呎價接近8萬元。項目每個單位皆享雙邊景致，前迎香港金融樞紐，俯瞰維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。
「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。