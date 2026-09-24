利嘉閣「真盤源」App登陸華為鴻蒙操作系統 輕鬆瀏覽與搜尋香港優質物業｜代理動態

藉由是次合作的契機，利嘉閣更獲邀走訪華為深圳總部。利嘉閣地產總裁廖偉強今日(24日)親率管理層團隊專程前往華為深圳坂田基地，獲華為終端雲全球生態發展與銷售部海外總監劉熙遠等華為海外生態發展團隊的熱情接待。雙方圍繞房產科技(PropTech)的未來發展與技術賦能，展開了全方位及多領域的深度考察與交流。

利嘉閣地產一直致力善用創新科技優化客戶搵樓體驗及推動產業數碼轉型，為進一步拓展內地市場，利嘉閣近日正式推出華為鴻蒙操作系統版本的「真盤源」App，成為首家實現鴻蒙版本商業化的香港地產代理，方便廣大鴻蒙用戶輕鬆瀏覽與搜尋香港優質物業。

當日行程緊湊且具前瞻性。利嘉閣管理層團隊一同親臨華為旗艦店體驗智慧出行與新能源車試駕；隨後深入參觀了華為坂田基地的「馮．諾依曼展廳」，全方位了解華為在大數據、雲端運算及智慧應用等創新領域的突破性成果，並共同探討鴻蒙操作系統(HarmonyOS)在房產科技領域的多元應用潛力與落地場景。

「真盤源」 App 月平均下載量按年增 19%

廖偉強表示，公司非常榮幸能獲邀參觀華為深圳總部。事實上，利嘉閣「真盤源」平台一直以優質服務為本，近年更展現出極強的成長動能。數據顯示，透過「真盤源」App接收到的WhatsApp查詢量，在2026年1至8月的月平均表現較2025年全年水平大幅激增約42%；而月平均下載量亦按年顯著增長約19%，這些數據反映出市場對「真盤源」平台的高度認可。

廖偉強指出，隨著粵港澳大灣區加速深度融合，內地買家對香港物業的需求與日俱增，利嘉閣「真盤源」App此次推出專屬鴻蒙版本，能顯著提升廣大鴻蒙用戶搜尋香港物業的便捷度與整體體驗。公司期待未來能進一步借助華為先進的科技生態圈，深化利嘉閣在房產科技領域的創新應用，為客戶帶來更優質、高效且便捷的房產服務。