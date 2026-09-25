港銀暫不加息 短期為樓市拆彈

美國聯儲局上周四(17日)加息0.25厘，聯邦基金利率上調至3.75厘至4厘，是2023年7月以來首次。市場原擔心本港樓市受壓，幸好本港銀行今次並未跟加。一個月HIBOR約2.9厘，拆息較低有助紓緩銀行資金成本壓力，令港銀有條件暫不跟加，樓價即時衝擊亦較少。 是次決議以12比0通過。聲明指經濟穩步擴張，內需有韌性，生產力及投資強勁，加息主要針對高企的通脹。點陣圖顯示，18名提交預測的官員中，有16名預計年底前至少再加息0.25厘，加息風險未除。

加息前推盤 第四季一手料暢旺 現階段心理影響大於實際，港銀不跟加屬利好。相信發展商會把握最優惠利率暫穩的窗口期，以貼市價推盤，第四季一手成交料暢旺，反而分薄二手購買力，令二手升勢放慢。 關鍵在年底。若美國如再加息，相信本港到時無可奈何要跟加，屆時樓價必然受壓。不過，現時本港租金升勢強勁，有機會抵銷部分加息帶來的不利影響。

租金強勢 或抵銷加息衝擊 施政報告亦釋出利好。政府續搶人才，非本地生人數將由24/25學年7.98萬人增至29/30學年10萬人，5年增25%，加上各項人才計劃，均是實在住屋需求。另一亮點是鼓勵生育，合資格家庭於生育前一年或後兩年內置業，可獲最多2萬元印花稅減免，為有置業計劃的家庭提供額外支持。 總括而言，港銀不跟加，短期為樓市拆彈，但加息風險未除。點陣圖顯示，2026及2027年底利率中值同為4.1厘，反映目前預期明年底利率與今年底相若，加息幅度或較上一輪溫和。2022至2023年，聯儲局在約一年半內加息11次，累計達5.25厘。即使年底美國再加、香港其後跟加，若幅度有限，衝擊料亦較當年小。租務需求及人才流入仍是中長期支撐，樓價即使受壓，調整幅度亦未必大，不必過淡。