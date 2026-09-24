ONE STANLEY夥中原利嘉閣推「十‧一黃金週置業禮遇」 指定買家可獲總值66萬傢俬禮券｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，屬南區最受矚目的超級豪宅之一，憑藉極致私隱度、優美海岸資源及完善配套，推售以來市場反應熱烈，備受富豪買家追捧。集團今日(24日) 宣布夥拍中原地產及利嘉閣地產兩大代理行推出「十‧一黃金週置業禮遇」。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，由即日起至2026年10月16日期間，凡經中原地產或利嘉閣地產選購指定單位的首3名一手買家，可尊享價值約220,000元的尊尚傢俬套餐禮券，優惠總額達660,000元，優惠先到先得，送完即止。

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，一手超級豪宅市場交投極為熾熱。根據中原地產統計，截至9月中，全港價值3,000萬元以上的一手私人住宅買賣成交錄近900宗，較去年同期急增60%；其中價值1億元或以上的豪宅成交今年更錄得約130宗，按年大升約1.3倍。當前歐美及中東地緣政治局勢持續緊張，加上國際油價高企，本港豪宅市場繼續成為全球資金的避風港。當中位於尊貴地段的「ONE STANLEY」，因供應極度稀缺，已成為眾多內地及國際頂級富豪進行資產配置的首選目標。

利嘉閣地產港島區董事胡栢榮表示，香港作為國際金融中心，具備成熟金融體系及國際化營商環境等優勢，加上政府積極吸納各地專業人才及高端專才來港發展，持續為本港注入新的購買力。隨着市場氣氛改善，高收入及高資產人士對優質物業的需求亦逐步釋放，尤其港島傳統豪宅供應有限，具地段及質素優勢的豪宅物業，料繼續成為實力買家及長線用家關注焦點。 利嘉閣地產山頂、南區及中半山高級營業董事施文欣先生補充指：「港島南區低密度豪宅供應一向罕有，而「ONE STANLEY」坐落赤柱傳統豪宅地段，依山臨海，環境清幽，加上區內教育及生活配套完善，相信「ONE STANLEY」這一類港島南區頂級豪宅項目將繼續成為傳統家族及中港投資者新貴的追捧目標。