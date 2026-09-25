50指標屋苑上周買賣創近3周最多 利嘉閣：觀望情緒雖消減 買家入市節奏仍偏穩健｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月中旬市場充斥多項重大消息，包括香港首個五年規劃、施政報告及美國議息，令二手買賣處於謹慎觀望。雖然整體氣氛趨向明朗，新盤亦帶動二手市場靠穩，支撐成交量微升，但由於平價盤源有限，業主叫價亦趨硬淨，而買家對追價抱謹慎態度，導致二手交投僅能維持窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(14至20日)共錄69宗買賣個案，較前周(7至13日)的67宗增加近3%，為近三周最多。

港九兩區交投回落 新界按周升逾三成

按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量雙雙減少，新界區則按周增加。當中新界區21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，較前周的29宗增加34%，其中麗城花園交投量由前周的1宗，大增2倍至上周的3宗；YOHO Town期內錄得2宗成交，按周增幅達1倍；沙田第一城及映灣園各錄6宗買賣，按周分別增加50%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的28宗減少11%，其中美孚新邨上周只錄1宗買賣，按周減幅達75%；維港灣交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；昇悅居期內錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%。至於港島區8個指標屋苑上周共錄5宗買賣，較前周的10宗減少50%，其中太古城上周錄得2宗成交，按周減少33%；海怡半島成交量則由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；至於區內其餘六個屋苑期內暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。