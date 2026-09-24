叡璟II首輪截收逾3萬票 超額認購近200倍｜西南九龍新盤

發展商表示，項目第1期銷情熾熱，價單單位三度即日沽清，而三房標準分層單位招標成交呎價高見27,936元，足證項目銷情價量兼備，備受市場追捧。「叡璟II」首輪不乏向隅客及新客源，約20%為大手買家及投資客，約30%為本區分支家庭，約20%為換樓客，約30%為內地客、國際專才及海歸精英。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」將於周日(27日)進行首輪銷售188伙，當中價單推售153伙，另有35伙招標出售。項目已於昨日(23日)截票，共接獲30,678個購樓意向登記，超額認購近200倍。

「叡璟II」周日價單推售的153伙，包括35伙一房、82伙兩房及36伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價介乎16,930元至21,747元，折實平均呎價18,976元。

當日銷售安排分為A組及B組揀樓，A組共提供90伙，最多可購入2至4伙，當中須購入最少1伙但不多於1伙三房單位，以及必須揀選最少1伙兩房單位；B組則提供63伙，最多可購入1至2伙。另以招標形式推售的35伙，命名為「RESERVE COLLECTION」，包括11伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間單位，以及7伙平台特色戶。