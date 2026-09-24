按揭｜中原按揭王美鳳：銀行之間按揭優惠差異性擴大 個別輕微削減回贈不至影響競爭力

對於有個別銀行稍為削減按揭現金回贈至貸款之1%至1.25%，中原按揭董事總經理王美鳳指出，暫時市場上有個別銀行因應資金成本考量而稍微削減按揭現金回贈，減幅約為貸款額之0.1%至0.2%，減幅相當溫和，對於個別銀行有助控制按揭成本，而基於該行提供目前僅兩家銀行提供的定按計劃，輕微削減回贈亦不至於過於影響按揭競爭力。

王美鳳表示，而目前大部分銀行暫時仍然維持當前現金回贈水平未有削減，現金回贈仍介乎1%至1.5%或以上為主，反之，個別銀行近月亦透過上調現金回贈增加按揭競爭力。王美鳳提醒，目前銀行之間的按揭優惠差異性擴大，按揭現金回贈亦基於不同按揭計劃如H按或定按、不同貸款額、不同銀行而出現參差，按揭用家可因應自身需求及狀況選擇按揭計劃。