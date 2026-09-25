瑜一現樓｜1213呎天台特色大宅 設計靈感源自Burgundy紅酒莊 裝修費達2球｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」首度開放西九特色傢俬示範單位，位於第5A座28樓A室，實用面積1,213方呎，連820方呎天台，四房一套連儲物室間隔。 單位客飯廳以經典的Burgundy酒紅色為設銷主調，間隔寬敞方正實用，長約6.9米、闊逾5米，加上特高樓底，單位層與層之間的高度約3.5米，搭配典雅簡約的吊燈，散發柔和光線，空間感十足。 客廳酒紅色的特色牆成為室內的視覺焦點，點綴以柔和米白色梳化及儲物櫃，呈現優雅氣質，另一邊以酒紅色躺椅及意大利頂級燈具Viabizzuno座地燈打造愜意閱讀空間。陽光穿透落地玻璃趟門，灑落大廳，外連43方呎露台，飽覽何文田京士柏上配水庫遊樂場及京士柏運動場開揚綠意景觀，眺望西九龍一帶地標及海景。毗鄰飯廳以橢圓形雲石餐桌配搭酒紅色軟墊餐椅，適合多人家庭聚餐。 飯廳旁設內置樓梯，直上820方呎私人天台，可飽覽東九龍醉人海景與何文田翠綠景致。天台配備戶外餐飲區、休閒梳化及綠植，猶如空中花園。

主人套房以寧靜舒適為設銷主軸，與客飯廳同向，坐享開揚景觀，前迎翠綠景致，將自然氣息引入室內。方正寬敞的布局讓大床可三邊落床，從容自在。兩側床頭櫃以金屬元素點綴，房內配備衣櫃及梳妝台，兼具實用性與美感，滿足日常所需。簡潔俐落的衣櫃同時設有開放式展示層架，讓住戶擺放珍藏。配合葉紋細節吊燈及柔和燈光，營造靜謐雅致的休憩空間。 主人房浴室採用明廁設備，獨立淋浴間與浴缸布局分明。嚴選天然石材打造牆身及地台，配備一列累國際品牌浴室設備，如德國品牌Villeroy & Boch座廁和洗手盆，以及德國品牌Dornbracht洗手盆水龍頭和花灑套裝。

⇊ 瑜一 5A 座 28 樓 A 室 ⇊

單位精心打造的品酩間，透過俐落的金屬框特色玻璃趟門與客廳自然銜接，營造獨立而開闊的品味空間。木質紋理、黃銅細節與雲石材質交織出豐富層次，配合美國頂級SUB-ZERO Mini Wine Bar、展示式酒櫃及高桌吧椅，完美演繹近年高端住宅流行的「Home Entertaining」生活概念，讓主人能在家中輕鬆款待親友，提升整體生活格調。 至於書房則兼顧功能與美學需求，牆身採用暖棕色紋理飾面，配搭訂製收納櫃及開放式展示層架。景觀方面，與客飯廳同向，享開揚園林景致，自然光線充沛，舒適而精緻的居家辦公環境。