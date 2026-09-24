傲玟累售355伙 夥昆士蘭加推優惠指定買家可贈5萬保險禮券｜何文田新盤

傲玟項目總經理張詩韻 (左) 及傲玟項目銷售及市場總監曾家進(右)

原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」於本年初首度夥拍服務香港逾一個世紀的昆士蘭保險香港，推出置業保險禮遇，鑑於買家對首輪優惠反應熱烈，項目現加推限時重磅優惠，為合資格買家呈獻更全面的置業保障。傲玟項目總經理張詩韻表示，至今已惠及逾50伙單位的買家，送出的保險禮券優惠總值逾160萬元。為答謝市場支持，現加推新一輪限時優惠。凡於即日起至10月31日期間購買「傲玟」單位的合資格買家，均可獲贈3萬元保險禮券；購入單位連車位的合資格買家，更可獲贈5萬元保險禮券。

張詩韻續指，昆士蘭保險香港提供多元化的個人保險方案，透過是次禮遇，讓項目的業主可按個人需要購買昆士蘭保險香港提供的指定保險產品，例如家居、火險、全年旅遊、汽車、個人意外、家傭及海外留學保障等。

傲玟項目銷售及市場總監曾家進表示，「傲玟」累售355伙，佔全盤401伙近90%，平均呎價穩企於2.3萬水平以上。自2023年9月中重新推出市場發售以來，至今累積成交套現逾96億元，平均成交呎價近2.28萬元。單計8月份，項目售出12伙單位，成交價介乎逾1,846萬至近1.07億元，當中包括一伙屬五房五套複式戶間隔的天際泳池特色單位，是次售出住宅單位連車位的造價為約1.06億元，呎價高達34,400元，創項目的呎價新高。