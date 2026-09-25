發展商連環出擊 豪宅新盤同日招標 應天推10套大宅

一手新盤持續開售帶旺整體樓市氣氛，下周一(28日)最少有4盤共22伙招標發售。其中長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」昨上載銷售安排，推出10伙於下周一起招標推售，實用面積1,875至2,193方呎，戶型涵蓋三房雙套及四房雙套。 長實營業經理陳詠慈表示，據以往參觀「應天」的準買家分享，當中不少為大家族成員，希望可以購買多於1個單位滿足多元規劃，故是次特別挑選10伙分別位於項目中、高、低層；其中包括6樓全層4個單位，滿足準買家的家庭安排及資產配置。她稱，「應天」迄今售出14伙，套現逾25億元，平均成交呎價接近8萬元。

瑜一標售最後6伙兩房 均向南維港海景

瑜一標售最後6伙兩房 均向南維港海景 華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋「瑜一」落實下周一招標發售全盤最後6伙兩房，均為前排中高層兩房，享有向南維港海景。華懋銷售及市場總監封海倫說，「瑜一」系列迄今售出772伙，佔單位總數逾91%，套現逾137億元，尚餘72伙待售，主要為三房及特色單位。項目聯乘國際頂級生活品牌The Madison Group推出十．一限時優惠，下周一起至10月30日買項目指明50伙，三房或以上及兩房可分別獲贈價值18萬元及10萬元的禮券。