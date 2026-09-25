發展商連環出擊 豪宅新盤同日招標 應天推10套大宅

一手新盤持續開售帶旺整體樓市氣氛，下周一(28日)最少有4盤共22伙招標發售。其中長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」昨上載銷售安排，推出10伙於下周一起招標推售，實用面積1,875至2,193方呎，戶型涵蓋三房雙套及四房雙套。
長實營業經理陳詠慈表示，據以往參觀「應天」的準買家分享，當中不少為大家族成員，希望可以購買多於1個單位滿足多元規劃，故是次特別挑選10伙分別位於項目中、高、低層；其中包括6樓全層4個單位，滿足準買家的家庭安排及資產配置。她稱，「應天」迄今售出14伙，套現逾25億元，平均成交呎價接近8萬元。
雅盈峰推1伙三房大宅應市
由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山「雅盈峰」加推1伙亦於下周一招標發售，盈大地產銷售及市務總監陳惠慈指，單位屬「CROWN COLLECTION」系列的30樓B室，三房兩套連工作間間隔，實用面積1,254方呎。
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瑜一標售最後6伙兩房 均向南維港海景
華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋「瑜一」落實下周一招標發售全盤最後6伙兩房，均為前排中高層兩房，享有向南維港海景。華懋銷售及市場總監封海倫說，「瑜一」系列迄今售出772伙，佔單位總數逾91%，套現逾137億元，尚餘72伙待售，主要為三房及特色單位。項目聯乘國際頂級生活品牌The Madison Group推出十．一限時優惠，下周一起至10月30日買項目指明50伙，三房或以上及兩房可分別獲贈價值18萬元及10萬元的禮券。
滿．意加推5伙 首涉平台特色戶
香港興業國際(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣「滿．意」加推5伙於下周一招標發售。香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，當中包括4伙高層兩房，為6座11及12樓B室和9座11及12樓C室。
中信泰富物業代理有限公司董事李肇文指，項目另首度推出1伙平台特色戶，為6座1樓B室，兩房間隔，坐向南方，實用面積559方呎，客廳連接219方呎巨型私人平台。