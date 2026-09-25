鳳凰樓層兩房放盤數月無人問 業主決定減價翌日即810萬賣出(有圖)｜二手成交

踏入第三季整體二手交投出現整固，世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島上月交投急速回落至僅錄得2宗買賣，惟本月屋苑成交量已稍稍回升，暫錄得3宗交投；而上月同期依然是零成交。屋苑最新錄得一宗鳳凰樓層兩房成交，單位放盤四個月一直未獲承接，日前業主決定減價便隨即以810萬元沽出。

今年5月放盤 叫價870萬

招潔冰指，上址於今年5月放盤，初時叫價870萬元，惟一直未獲承接，日前業主決定降價至830萬元，買家伺機入市，隨即出價洽購，減價翌日即告沽出，最終成交價為810萬元，呎價約17,920元，累計減價60萬元或約6.9%。

招潔冰透露，買家心儀單位為極高鳳凰樓層，內櫳擁品味裝潢，加上多元化收納空間讓實用及藝術共冶一爐，而全屋均可飽覽東九龍醉人海景，藍天白雲，光線充沛故買家立即購入作為安樂窩。