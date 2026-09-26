皇璇開賣｜中原陳永傑：出席客戶60%為投資者 料首輪可一Q清｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」今日(26日)首輪價單發售的140伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目位處港島中心，供應緊絀，吸引投資者及用家垂青，今日出席客戶中佔60%為投資者。項目毗鄰「皇都」去年成績斐然，今日亦吸引不少「皇都」向隅者到場揀樓，料今日首輪價單銷售140伙可「一Q清枱」。

料本月一手交投見四個月新高

陳永傑指，本月一手暫錄逾950宗，料今個周末過後一手成交可達1,300宗，創四個月新高。他續指，中美元首會面具正面進展，政治環境穩定對物業市場有利，加上香港銀行不跟隨美國加息，不少客戶趁低息環境趕快入市。10月份多個一手項目緊接開售，料10月份一手成交可達2,000宗。