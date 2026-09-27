叡璟II開賣｜中原劉瑛琳：買家出席率達90% 逾半為上期向隅客｜西南九龍新盤

劉瑛琳(中)稱，「叡璟II」承接上一期的旺勢，吸引全城目光，超額認購多倍，今日開售現場再現揀樓人龍。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「叡璟II」承接上一期的旺勢，吸引全城目光，超額認購多倍。今日開售現場再現揀樓人龍，本公司買家出席率達九成，以用家為主，當中超過一半為上一期的向隅客，多為分支家庭及換樓客，同時亦不乏長線投資者及國內專才，約佔整體兩成。多元化的客源證明買家對發展商品牌及核心地段的規劃配套充滿信心，料銷情熾熱。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(27日)進行首輪銷售188伙，當中價單推售153伙，另有35伙招標出售。現場所見，大批準買家於售樓處現場排隊等候揀樓，秩序井然，氣氛熱鬧。

劉瑛琳指，對於市場關注的按揭及息口因素，現階段對香港樓市的影響甚微，是心理大於實際，而且香港銀行未有跟隨加息，資金穩健，加上各類人才計劃及來港升學的海外學生支持下，香港租金升勢持續，令加息對樓市影響有限，各大發展商乘勢推出多個項目加快應市，相信一手新盤續成市場焦點。

首輪超額認購近200倍

「叡璟II」首輪銷售接獲30,678個購樓意向登記，超額認購近200倍。價單推售的153伙，包括35伙一房、82伙兩房及36伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價介乎16,930元至21,747元，折實平均呎價18,976元。

當日銷售安排分為A組及B組揀樓，A組共提供90伙，最多可購入2至4伙，當中須購入最少1伙但不多於1伙三房單位，以及必須揀選最少1伙兩房單位；B組則提供63伙，最多可購入1至2伙。另以招標形式推售的35伙，命名為「RESERVE COLLECTION」，包括11伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間單位，以及7伙平台特色戶。