叡璟II開賣｜利嘉閣謝國勳：大手客連購4伙作長線收租｜西南九龍新盤

謝國勳指，由於區內久未有大型新盤推出，故項目自推出以來已成為市場焦點；加上西九龍一帶租賃需求向來殷切，來港專才及高端租客大量流入，租務市場旺盛，令項目成為不少長線投資者的獵物。至於客源方面的地區分布亦甚廣，不限於本區或鄰區，反映出項目屬於近期市場少見的「世界盤」。他估計今日推出的單位有望一舉售罄。

新盤市場繼續升溫，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(27日)進行首輪銷售188伙，當中價單推售153伙，另有35伙招標出售。早上現場已有大批買家到場等候，人潮不絕。

「叡璟II」首輪銷售接獲30,678個購樓意向登記，超額認購近200倍。價單推售的153伙，包括35伙一房、82伙兩房及36伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價介乎16,930元至21,747元，折實平均呎價18,976元。

當日銷售安排分為A組及B組揀樓，A組共提供90伙，最多可購入2至4伙，當中須購入最少1伙但不多於1伙三房單位，以及必須揀選最少1伙兩房單位；B組則提供63伙，最多可購入1至2伙。另以招標形式推售的35伙，命名為「RESERVE COLLECTION」，包括11伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間單位，以及7伙平台特色戶。