CCL｜按周挫0.59% 新界東連跌5周 中原：樓價橫行格局未變

二手樓價表現受壓，中原城市領先指數CCL最新報161.17點，按周跌0.59%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，一手新盤搶去不少購買力，二手樓價受壓，指數連續7周於161點到162點之間窄幅上落，CCL仍為2023年9月初後159周(逾3年)第6高。市場好淡消息交織，美國加息，中東局勢未明，港股回落，但銀行相繼推定按計劃及上調按揭現金回贈優惠，中美元首會晤關係稍為緩和等，二手樓市觀望氣氛濃厚，持續拉鋸，樓價爭持橫行格局未變。CCL目標165點，料將延至第四季，現時相差3.83點或2.38%。

楊明儀指，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.24%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.48%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.63%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.77%。9月22日恒生銀行推出首3年定息2.93厘按揭計劃，24日中美兩國元首峰會，中美同意延長貿易休戰協議兩個月至2027年1月，渣打將個別大額物業按揭現金回贈加至1.5%，26日北角新盤「皇璇」首輪價單推售140伙，27日西南九龍新盤「叡璟II」首輪價單銷售153伙，對本地二手樓價的影響將於今年10月中旬公布的CCL才開始反映。

四區樓價三跌一升 港島逆市造好 四區樓價表現呈「三跌一升」，新界東CCL_Mass報171.18點，按周挫1.67%，連跌5周共4.91%，指數為今年5月底後16周(近4個月)新低。九龍CCL_Mass報159.85點，按周回落0.87%，終止2周連升，指數仍為2023年7月底後164周(逾3年)第6高。新界西CCL_Mass報145.88點，按周跌0.77%，指數仍為2023年10月初後154周(近3年)第3高。 至於港島CCL_Mass報165.11點，按周升0.6%，指數為2023年8月中後162周(逾3年)第3高。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.03點，按周挫0.63%。CCL(中小型單位)報160.67點，按周回落0.61%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣仍為2023年8月底後160周(逾3年)的第8高。CCL(大型單位)報163.70點，按周跌0.47%，連升3周後回軟，指數仍為2023年10月初後154周(近3年)第4高。