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出版：2026-Sep-27 17:00
更新：2026-Sep-27 17:00

CCL｜按周挫0.59% 新界東連跌5周 中原：樓價橫行格局未變

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CCL｜按周挫0.59% 新界東連跌5周 中原：樓價橫行格局未變

二手樓價表現受壓，中原城市領先指數CCL最新報161.17點，按周跌0.59%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，一手新盤搶去不少購買力，二手樓價受壓，指數連續7周於161點到162點之間窄幅上落，CCL仍為20239月初後159(3)6高。市場好淡消息交織，美國加息，中東局勢未明，港股回落，但銀行相繼推定按計劃及上調按揭現金回贈優惠，中美元首會晤關係稍為緩和等，二手樓市觀望氣氛濃厚，持續拉鋸，樓價爭持橫行格局未變。CCL目標165點，料將延至第四季，現時相差3.83點或2.38%

楊明儀指，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.24%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升19.48%，較20249月首次減息前135.86點低位升18.63%，較20218191.34點歷史高位跌15.77%922日恒生銀行推出首3年定息2.93厘按揭計劃，24日中美兩國元首峰會，中美同意延長貿易休戰協議兩個月至20271月，渣打將個別大額物業按揭現金回贈加至1.5%26日北角新盤「皇璇」首輪價單推售140伙，27日西南九龍新盤「叡璟II」首輪價單銷售153伙，對本地二手樓價的影響將於今年10月中旬公布的CCL才開始反映。

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四區樓價三跌一升 港島逆市造好

四區樓價表現呈「三跌一升」，新界東CCL_Mass171.18點，按周挫1.67%，連跌5周共4.91%，指數為今年5月底後16(4個月)新低。九龍CCL_Mass159.85點，按周回落0.87%，終止2周連升，指數仍為20237月底後164(3)6高。新界西CCL_Mass145.88點，按周跌0.77%，指數仍為202310月初後154(3)3高。

至於港島CCL_Mass165.11點，按周升0.6%，指數為20238月中後162(3)3高。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass162.03點，按周挫0.63%CCL(中小型單位)160.67點，按周回落0.61%CCL MassCCL(中小型單位)同樣仍為20238月底後160(3)的第8高。CCL(大型單位)163.70點，按周跌0.47%，連升3周後回軟，指數仍為202310月初後154(3)4高。

2026年計，CCL暫時累漲11.84%CCL Mass上揚11.61%CCL(中小型單位)11.48%CCL(大型單位)上揚13.6%，港島飆17.8%，九龍升10.45%，新界東漲7.92%，新界西升9.91%

上周五(25)公布的指數，根據2026914日至20日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2026831日至96日簽臨時買賣合約，91日美國和伊朗互相發動襲擊，92日及3日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截標收4份標書，最終由新鴻基地產(016)投得，93日紅磡新盤「映匯」公布首張價單53伙，95日西南九龍新盤「叡璟I」第3輪價單發售101伙沽清，啟德新盤「啟德海灣II」價單發售100伙沽86伙，旺角新盤「太子壹號」首推19伙招標當周的市況。

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