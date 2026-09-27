皇璇首輪140伙「一Q清」 壓軸加推全盤最後32伙 折實價686萬起｜北角新盤

發展商表示，項目深受投資客追捧，最大手買家斥資逾5,900萬元購入6伙。在B組時段，吸引大批準買家到場排隊等候，電梯大堂持續出現人龍，秩序井然，最終在約兩小時後，全數單位獲買家認購。現場買家背景多元化，不乏外籍買家，反映項目位處港島核心地段的矜罕價值，加上數步直達香港島首個K11零售地標STATE THEATRE by K11，兼擁港鐵雙站優勢及黃金交通樞紐，生活所需一應俱全。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」昨日(26日)首輪價單發售140伙，成功即日「一Q清」，連同天台特色戶「The Legacy傳承．邸」，單日套現逾12億元。

項目採「雙線銷售」策略，昨日招標售出32樓B單位「The Legacy傳承．邸」天台特色戶，採三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120方呎，附設201方呎天台，成交價5,600萬元，呎價5萬元，創項目新高，並創今年港島東樓花項目呎價新高。連同價單銷售單位，項目短短8天已迅速售出156伙，套現逾16億元。

周三次輪價單發售 周二下午 4 時截票

由於向隅客眾多，為回應市場需求，即日加推5號價單，盡推全盤最後32伙，包括12伙一房、19伙兩房及1伙三房，單位實用面積介乎302至602方呎。價單定價由868.9萬至2,111.8萬元，呎價介乎28,772元至40,676元。

扣除最高折扣21%計算，單位折實售價686.4萬至1,668.3萬元，折實呎價介乎22,728元至32,134元，折實平均呎價26,933元。最低售價及呎價單位同為2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔，折實售價686.4萬元，折實呎價22,728元。

項目同時上載銷售安排，本周三(30日)展開次輪價單銷售，並於周二(29日)下午4時截票。