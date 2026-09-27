叡璟II開賣｜大手客豪擲逾4103萬掃4伙 即日標售24伙吸金逾3.7億｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(27日)進行首輪銷售188伙，當中價單推售153伙，另有35伙招標出售。華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目A組大手客時段反應踴躍，今早短短兩個半小時共錄得72伙認購，套現逾7.8億元，佔A組可供選購單位的80%。 A 組錄 4 組大手客買 4 伙 孔建稱，A組共有4組客人購入上限最多的4伙，涉資逾3,493萬至逾4,103萬元。當中最大額成交的客人購入1伙三房一套加工作間連洗手間單位及3伙兩房單位，涉資逾4,103萬元。此外，另一組客人購入1伙三房一套加工作間連洗手間單位及3伙兩房單位，涉資超過3,996萬元。A組客人中，不乏本區分支家庭及換樓客，鍾情項目雄踞西南九龍高鐵藝文核心，坐擁西九完善生活配套，附近更匯聚知名學府，教育資源優越，加上是次特別推出首度登場的「尊尚3房」，可享受優質的內園景觀，故吸引家庭客及長線投資者。

招標售出單位最高成交價逾 1847 萬 華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，截至下午1時，「叡璟II」今日招標售出24伙RESERVE COLLECTION單位，合共套現逾3.7億元。招標成交單位包括6伙三房、16個三房一套加工作間連洗手間單位、2伙平台特色單位。招標成交的22伙「尊尚3房」標準分層單位的成交售價由1,342萬至1,847.6萬元，成交呎價介乎21,251元至25,913元，當中第5A座45樓C室，屬三房一套加工作間連洗手間戶型，實用面積713方呎，成交價1,847.6萬元，成交呎價25,913元。

至於招標成交的平台特色戶中，最高成交售價及呎價的單位為第5A座3樓C室，三房一套加工作間連洗手間戶型，實用面積676方呎，平台面積88方呎，成交價1,779.7萬元，成交呎價26,327元。項目B組銷售正在進行中，現場人頭湧湧，客人出席率踴躍，同樣高達九成半，預料銷情持續熾熱。 首輪超額認購近 200 倍 「叡璟II」首輪銷售接獲30,678個購樓意向登記，超額認購近200倍。價單推售的153伙，包括35伙一房、82伙兩房及36伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價介乎16,930元至21,747元，折實平均呎價18,976元。