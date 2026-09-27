PARK SILICON舉辦「月滿雙魚．城鄉中秋盆菜夜」 逾200人參與｜古洞新盤

適逢中秋佳節，項目於上水圍東慶堂舉辦「月滿雙魚．城鄉中秋盆菜夜」，邀得圍村代表、居民及各界友好歡聚一堂，品嚐具香港圍村特色的傳統盆菜宴，共慶佳節。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、上水區鄉事委員會主席兼村長侯志強、上水區鄉事委員會副主席兼村長廖世鴻、新田鄉鄉事委員會主席文祿星及一眾村代表出席活動，連同各界好友，共逾200人參與活動，場面熱鬧。

活動當晚，東慶堂特別佈置中秋裝飾及傳統花燈，洋溢濃厚節日氣氛。來賓一同享用圍村傳統盆菜，並參與燈謎遊戲，在歡樂熱鬧的氣氛下共度佳節。活動特別邀請了上水鄉原居民及村代表分享圍村歷史與文化故事，介紹雙魚河一帶悠久的農耕歷史、圍村建築、節慶習俗及鄰里文化，並寄望廣大市民能親身認識圍門祠堂、風水魚塘、傳統手藝等珍貴文化資產，感受北都獨有的人文魅力。

黃光耀表示，盆菜及傳統花燈均為香港珍貴的非物質文化遺產，承載着圍村歷史及節慶文化。集團希望透過今次活動，讓更多人認識北都豐富的人文特色，實踐「城鄉共融」理念，攜手打造一個既保留地方文化又充滿現代活力的新社區。