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出版：2026-Sep-27 18:59
更新：2026-Sep-27 18:59

會德豐新盤交投不斷 DEEP WATER SOUTH三房近3103萬沽｜一手市況

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「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽207伙，套現逾38.3億元。(資料圖片)

會德豐地產旗下新盤近日連錄成交，其中與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6BGRANDE BLANC昨日中秋節慶氣氛帶動下，錄得一宗招標成交，涉資近3,103萬元。

是次標售單位為第1(1B)11A室，屬三房一套加工作間連洗手間開則，實用面積918方呎，成交價逾3,102.7萬元，呎價33,800元。單位可飽覽住客會所THE MARINA的七大主題池景及南朗山翠綠山巒，主人房已貼心預留空間放置步入式衣櫃，且主人浴室設浴缸及淋浴空間，可享尊貴沐浴體驗，更顯奢華生活品味。至於「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽207伙，套現逾38.3億元。

GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積8372,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為20271130日。

即睇黃竹坑港島南岸6BGRANDE BLANC最新資訊 (House730)

MIAMI QUAY兩房近1209萬成交

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」新近亦錄得1宗成交，以招標形式售出第25A室，屬兩房連儲物室(開放式廚房)間隔，實用面積487方呎，售價1,208.5萬元，呎價24,815元。

MIAMI QUAY」項目自現樓開放，銷情持續熾熱，迄今累售569伙，套現近60.4億元。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

DOUBLE COAST III三房套近1794萬標售

另外，會德豐地產與恒地、中國海外發展(688)及新世界合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」錄得1宗招標成交，單位為第1A29B室，屬三房一套連儲物室(梗廚)間隔，實用面積696方呎，成交價1,793.8萬元，呎價25,773元。

DOUBLE COAST」系列自推出以來，迄今累售575伙，套現近45.7億元。「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A1B(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎2491,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。

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