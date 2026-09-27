會德豐新盤交投不斷 DEEP WATER SOUTH三房近3103萬沽｜一手市況

「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽207伙，套現逾38.3億元。(資料圖片)

會德豐地產旗下新盤近日連錄成交，其中與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6B期GRANDE BLANC昨日中秋節慶氣氛帶動下，錄得一宗招標成交，涉資近3,103萬元。 是次標售單位為第1座(1B)11樓A室，屬三房一套加工作間連洗手間開則，實用面積918方呎，成交價逾3,102.7萬元，呎價33,800元。單位可飽覽住客會所THE MARINA的七大主題池景及南朗山翠綠山巒，主人房已貼心預留空間放置步入式衣櫃，且主人浴室設浴缸及淋浴空間，可享尊貴沐浴體驗，更顯奢華生活品味。至於「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽207伙，套現逾38.3億元。

MIAMI QUAY 兩房近 1209 萬成交 會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」新近亦錄得1宗成交，以招標形式售出第2座5樓A室，屬兩房連儲物室(開放式廚房)間隔，實用面積487方呎，售價1,208.5萬元，呎價24,815元。 「MIAMI QUAY」項目自現樓開放，銷情持續熾熱，迄今累售569伙，套現近60.4億元。 即睇啟德新盤 MIAMI QUAY I 最新資訊 (House730)