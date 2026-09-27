十大屋苑｜周末成交反彈 創4周新高 中原：利好因素推動 一二手交投齊升

據中原地產統計，十大屋苑本周末兩日(26及27日)交投顯著回升，共錄得9宗成交，較上周末的3宗反彈2倍，創4周新高。當中美孚新邨、新都城及映灣園各錄2宗表現最旺，太古城、海怡半島及嘉湖山莊各錄1宗，康怡花園、麗港城、黃埔花園及沙田第一城則「捧蛋」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市受多重利好因素推動，包括香港未有跟隨美國加息，銀行樓按取態保持積極，加上中美元首會晤建立新共識，雙邊關係穩定和諧，為市場注入信心。近日發展商加快推盤，市場氣氛迅速升溫。買家於一二手市場積極覓盤，本周末北角皇璇及西九龍叡璟II首輪推售均即日沽清，新盤承接十分理想，二手市場買家亦積極入市，令一二手交投同步暢旺。