十大屋苑｜周末成交反彈 創4周新高 中原：利好因素推動 一二手交投齊升

據中原地產統計，十大屋苑本周末兩日(26及27日)交投顯著回升，共錄得9宗成交，較上周末的3宗反彈2倍，創4周新高。當中美孚新邨、新都城及映灣園各錄2宗表現最旺，太古城、海怡半島及嘉湖山莊各錄1宗，康怡花園、麗港城、黃埔花園及沙田第一城則「捧蛋」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市受多重利好因素推動，包括香港未有跟隨美國加息，銀行樓按取態保持積極，加上中美元首會晤建立新共識，雙邊關係穩定和諧，為市場注入信心。近日發展商加快推盤，市場氣氛迅速升溫。買家於一二手市場積極覓盤，本周末北角皇璇及西九龍叡璟II首輪推售均即日沽清，新盤承接十分理想，二手市場買家亦積極入市，令一二手交投同步暢旺。
太古城兩房798萬易主
中原地產太古城區副區域營業董事張光耀稱，太古城本月錄得13宗買賣，包括本周末1宗成交，單位為太湖閣中層F室，實用面積約545方呎，兩房間隔，成交價798萬元，呎價約14,642元。
海怡半島兩房23年轉售升值逾「7球」
中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪說，海怡半島本周末錄得1宗交投，單位為21座(美浚閣)中層A室，實用面積約592方呎，兩房兩廁連儲物房間隔，以909萬元易手，呎價約15,355元。原業主於2003年以190萬元購入單位，持貨約23年轉售，帳面獲利719萬元或約3.8倍。
美孚新邨三房呎售9368元
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得2宗買賣，包括吉利徑6號極高層C室，單位實用面積約665方呎，三房間隔，以623萬元沽出，呎價約9,368元。原業主於2010年以365萬元購入單位，持貨約16年轉售，帳面賺258萬元或約70.7%。
新都城兩房675萬售出
中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪指，新都城本周末錄得2宗交投，平均實用呎價約15,528元。成交包括2期7座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以675萬元售出，呎價約15,306元。
映灣園周末交投見一個半月最旺
中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華稱，映灣園本周末錄得2宗買賣，為一個半月以來最多，成交均屬三房單位，包括16座高層A室，實用面積約970方呎，三房套房及儲物房間隔，望機場海景，以985萬元沽出，呎價約10,155元。另外，屋苑5座高層A室，實用面積約971方呎，三房套房及儲物房，享機場海景，成交價960萬元，呎價約9,887元。映灣園本月累錄14宗買賣，較上月全月10宗顯著增加，增幅達40%，交投活躍。