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出版：2026-Sep-27 23:00
更新：2026-Sep-27 23:00

首岸第2期公布樓書 提供384伙 面積339至661呎｜紅磡新盤

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首岸第2期公布樓書 提供384伙 面積339至661呎｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期正式上載售樓說明書，為整個發展項目第3座，提供384伙，單位實用面積介乎339661方呎，戶型涵蓋兩房至三房。今期不設住宅停車位，項目預計關鍵日期為2027831日，樓花期長約11個月。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，「首岸」自推出以來深受市場歡迎，第1期、第3期及第4期累計售出726伙，佔可供發售單位約93%，套現約61.3億元。為回應市場需求，現推出第2(3)應市。

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標準樓層一梯設16

「首岸」第2期提供384個住宅單位，標準樓層一梯設有16伙，備有3部升降機。標準單位實用面積介乎339661方呎不等，切合不同家庭及上車客的需要。當中兩房單位面積由339400方呎，佔305伙或約80%。兩房連儲物房單位面積432方呎，佔22伙或約6%。三房一套連儲物房單位面積660661方呎，佔44伙或約11%

另設13伙兩房至三房一套連儲物房特色戶，佔比約3%，包括8伙平台特色戶，實用面積由343623方呎，連82189方呎平台；天際特色戶佔5伙，實用面積由390661方呎，連161298方呎天台。

全盤面積最細單位為330GHJKL室，實用面積339方呎，兩房間隔。面積最大單位為530B室，實用面積661方呎，三房間隔，其中30B室屬頂層天台特色戶，連245方呎天台，但單位不設內置樓梯前往天台。

即睇紅磡首岸第2期最新資訊 (House730)

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韓家輝(右)表示，「首岸」第2期(第3座)預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期長約11個月。

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