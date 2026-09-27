首岸第2期公布樓書 提供384伙 面積339至661呎｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期正式上載售樓說明書，為整個發展項目第3座，提供384伙，單位實用面積介乎339至661方呎，戶型涵蓋兩房至三房。今期不設住宅停車位，項目預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期長約11個月。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」自推出以來深受市場歡迎，第1期、第3期及第4期累計售出726伙，佔可供發售單位約93%，套現約61.3億元。為回應市場需求，現推出第2期(第3座)應市。
標準樓層一梯設16伙
「首岸」第2期提供384個住宅單位，標準樓層一梯設有16伙，備有3部升降機。標準單位實用面積介乎339至661方呎不等，切合不同家庭及上車客的需要。當中兩房單位面積由339至400方呎，佔305伙或約80%。兩房連儲物房單位面積432方呎，佔22伙或約6%。三房一套連儲物房單位面積660至661方呎，佔44伙或約11%。
另設13伙兩房至三房一套連儲物房特色戶，佔比約3%，包括8伙平台特色戶，實用面積由343至623方呎，連82至189方呎平台；天際特色戶佔5伙，實用面積由390至661方呎，連161至298方呎天台。
全盤面積最細單位為3至30樓G、H、J、K、L室，實用面積339方呎，兩房間隔。面積最大單位為5至30樓B室，實用面積661方呎，三房間隔，其中30樓B室屬頂層天台特色戶，連245方呎天台，但單位不設內置樓梯前往天台。