首岸第2期公布樓書 提供384伙 面積339至661呎｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期正式上載售樓說明書，為整個發展項目第3座，提供384伙，單位實用面積介乎339至661方呎，戶型涵蓋兩房至三房。今期不設住宅停車位，項目預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期長約11個月。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」自推出以來深受市場歡迎，第1期、第3期及第4期累計售出726伙，佔可供發售單位約93%，套現約61.3億元。為回應市場需求，現推出第2期(第3座)應市。