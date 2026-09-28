十大屋苑｜周末買賣跌至3宗 利嘉閣：一手克制開價吸盡焦點 節日氣氛加劇二手拉鋸

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛過去的周五(25日)適逢中秋佳節，市民忙於做節聚會及趁假期外遊，入市及睇樓意慾顯著轉淡。此外，早前美聯儲加息的累積效應仍是買家入市的重要考慮因素，買家態度轉趨審慎並大幅要求議價；惟二手業主叫價依然硬淨，雙方陷入僵持拉鋸狀態，直接拖慢交投步伐，導致二手市場交投出現較為明顯的萎縮。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(26至27日)十大指標屋苑錄約3宗二手買賣，較上一個周末(19至20日)的4宗，按周減少1宗或約25%。

廖偉強指出，相較之下，一手市場發展商推盤策略靈活，不僅宣傳攻勢凌厲，開價亦相當克制貼市，成功鎖定市場焦點並吸走大量購買力。展望後市，由於市場普遍預計年底前美聯儲仍有加息機會，在息口走向尚未明朗及新盤持續搶客下，預計二手買賣雙方的拉鋸戰在短期內仍會持續。在剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，港島區3個成分屋苑皆錄得零成交，九龍區則只有新都城錄得2宗成交，而新界區則只有映灣園錄得1宗成交。