利嘉閣連續15年成為秋季家居博覽指定地產代理 攜手推動更優質的居住體驗

利嘉閣地產多年來一直致力為客戶提供專業可靠的房地產服務，協助置業者尋覓理想安樂窩、打造真正「家的感覺」。公司更連續 15 年成為《秋季香港家居博覽2026》的主要贊助機構及指定地產代理，與主辦方攜手推動優質、創新的家居生活文化。

為期四天的博覽會於周四(24日)假灣仔會議展覽中心揭幕，利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅代表公司出席開幕禮並擔任主禮嘉賓之一。

關碧紅表示，非常榮幸能與家居博覽會主辦方長期合作，活動已成為年度的盛事，備受市民歡迎。她續指出，今年以來本港樓市表現持續理想，多個新盤銷情理想，帶動裝修、添置及更換家具的需求顯著增加。是次博覽會為置業人士提供一站式平台，協助他們輕鬆規劃新居布置；參展商展示多項最新家居產品及服務資訊，與利嘉閣地產多年來推動「真盤源」平台、以專業優質服務協助買家置業的理念相互呼應。