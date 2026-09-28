樓價指數｜8月按月升0.06% 中原陳永傑：樓價重拾升勢 第四季有望穩步上揚

差餉物業估價署今日(28日)公布樓價指數，2026年8月私人住宅售價指數報320.5點，按月升0.06%。2026年首8個月樓價已累升6.98%。8月份受暑假租賃旺季帶動，租金指數續創歷史新高，按月升1.64%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月差估署樓價指數下跌主要受天雨及世界盃影響，隨著賽事結束，天氣轉好，睇樓活動回復原有水平，於交投量支持下樓價止跌回升。
租賃方面，8月份租金指數主要反映7月踏入租賃旺季，不少家庭客、專才、內地生及海外學生為準備新學年積極搵盤租樓，7月份中原促成租賃成交達約3,000宗，屬有紀錄以來新高宗數，租賃交投推動租金持續上升，最新一份差估署租金指數再創歷史新高，連升10個月，按月升1.64%。
陳永傑指，最新一份《施政報告》對樓市著墨不多，但吸引人才仍是政府大方向，隨昔專才優才持續增加，香港住屋需求有增無減，租金支持下，推動第四季樓價持續向升。再加上最新一次美國議息，本港銀行未有跟隨加息步伐，亦加強買家入市信心，同時日前中美兩國元首會面，亦反映雙方關係和諧，對物業市場屬利好消息，近期一手市場百花齊放，本月一手市場暫錄超過1,100宗成交，本月有望錄約1,500宗，對比上月錄約1,095宗有超過30%升幅，預計10月份更可突破2,000宗。