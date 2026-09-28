樓價指數｜8月按月升0.06% 中原陳永傑：樓價重拾升勢 第四季有望穩步上揚

陳永傑指，最新一份《施政報告》對樓市著墨不多，但吸引人才仍是政府大方向，隨昔專才優才持續增加，香港住屋需求有增無減，租金支持下，推動第四季樓價持續向升。再加上最新一次美國議息，本港銀行未有跟隨加息步伐，亦加強買家入市信心，同時日前中美兩國元首會面，亦反映雙方關係和諧，對物業市場屬利好消息，近期一手市場百花齊放，本月一手市場暫錄超過1,100宗成交，本月有望錄約1,500宗，對比上月錄約1,095宗有超過30%升幅，預計10月份更可突破2,000宗。