樓價指數｜8月樓價止跌回升 利嘉閣陳海潮：縱加息難扭升勢 只拖慢漲幅

陳海潮預期9月份樓價升幅在0.5%以內，而整個第三季則料跌0.28%，但在第四季反彈下，全年樓價仍看升至少10%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市經歷一個月短暫喘息後，在經濟表現向好、股市反彈及需求持續下，已迅速止跌回穩，後市走勢仍樂觀。差估署今日公布的最新數據顯示，2026年8月份私人住宅售價指數報320.5點，較7月的320.3點微升0.06%，扭轉之前的單月跌勢。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，目前樓價仍跌19.49%。

今年8月份樓價持平微升，主要反映7月下旬至8月上旬的實際市況，當時市場消息好壞參半，包括有中東戰火重燃及憂慮美息走勢，不過，在世界盃結束後，新盤重啟兼銷情理想，加上本地上半年經濟表現強勁，大行亦看好未來經濟表現，配合股市在7月大幅反彈逾三千點，都抵銷了暑期淡季因素，令樓價窄幅拉鋸，出現微升。展望9月份，陳海潮相信，反映8月下旬至9月上旬，新盤持續熱賣，票王及沽清屢見不鮮，可支持樓價持續靠穩。縱然美國開始加息，但香港暫未跟隨，只要息口不是急速及大幅上升，相信不會打垮樓市，最多只會拖慢升勢。預期9月份樓價升幅在0.5%以內，而整個第三季則料跌0.28%，但在第四季反彈下，全年樓價仍看升至少10%。