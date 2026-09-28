雅盈峰三房逾9443萬「破頂」沽 呎價創項目新高｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅「雅盈峰」早前以預約形式開放指定樓層供準買家參觀，短時間內即錄得矚目成交。今日(28日)以招標形式售出1伙三房兩套連工作間戶型，成交呎價達 75,306元，刷新項目呎價紀錄新高。
是次成交單位為30樓B室，屬「CROWN COLLECTION」系列的標準三房兩套連工作間間隔，實用面積1,254方呎。成交價9,443.4萬元，呎價75,306元，創下項目成交呎價新高，同時刷新項目三房戶型成交價紀錄。
「雅盈峰」截至今日累錄92伙成交，總成交金額近31億元。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目早前以預約形式開放指定樓層參觀，買家可親身體驗項目的設計、質素及景觀優勢。是次買家於參觀現樓後，對項目的地利、景觀優勢及匠心設計留下深刻印象，尤其欣賞單位可飽覽香港禮賓府及佔地約60萬方呎的香港動植物公園，並遠眺香港公園延綿翠綠景致，坐擁中環核心地段罕有的雙園景觀，具備難以複製的優勢。買家亦看好中環半山傳統豪宅地段的長遠升值潛力，鍾情項目鄰近中環核心商業區，兼享都市生活便利及半山區難得的寧靜居住環境。加上項目景觀開揚、地段珍罕，而區內全新住宅供應向來有限，項目現時可供選擇的單位亦僅餘極少量，因此決定把握機會入市。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。