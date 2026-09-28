雅盈峰三房逾9443萬「破頂」沽 呎價創項目新高｜中環新盤

陳惠慈表示，「雅盈峰」早前以預約形式開放指定樓層參觀，買家可親身體驗項目的設計、質素及景觀優勢。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅「雅盈峰」早前以預約形式開放指定樓層供準買家參觀，短時間內即錄得矚目成交。今日(28日)以招標形式售出1伙三房兩套連工作間戶型，成交呎價達 75,306元，刷新項目呎價紀錄新高。

是次成交單位為30樓B室，屬「CROWN COLLECTION」系列的標準三房兩套連工作間間隔，實用面積1,254方呎。成交價9,443.4萬元，呎價75,306元，創下項目成交呎價新高，同時刷新項目三房戶型成交價紀錄。

「雅盈峰」截至今日累錄92伙成交，總成交金額近31億元。