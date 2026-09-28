瑧博三房天台特色戶逾1449萬成交 全盤120伙沽清 吸金近9億｜九龍城新盤

新世界發展(017)旗下「BOHEMIAN COLLECTION」九龍城新盤「瑧博」今日(28日)售出最後1伙天台特色戶，為26樓E室，單位實用面積580方呎，屬三房一套連梗廚間隔，連462方呎天台，售價1,449.2萬元，呎價24,986元；全盤120伙悉數沽清，套現近9億元。

據了解，買家鍾情新世界品牌及匠心設計，單位更享獅子山景致，且單位的層與層之間高度最高可達4米，加上步行秒達港鐵宋王臺站，及位處頂尖41小學校網優勢，故決定購入單位。

「 BOHEMIAN COLLECTION 」三盤連環全盤沽清 套現近 17 億

新世界表示，旗下「BOHEMIAN COLLECTION」深受市場歡迎，繼「瑧爾」及「瑧玥」於推售首日全盤沽清後，「瑧博」亦錄得全盤沽清。三盤均錄得全盤沽清佳績，合共套現近17億元，深受用家及投資者追捧。