瑧博三房天台特色戶逾1449萬成交 全盤120伙沽清 吸金近9億｜九龍城新盤

新世界發展(017)旗下「BOHEMIAN COLLECTION」九龍城新盤「瑧博」今日(28日)售出最後1伙天台特色戶，為26樓E室，單位實用面積580方呎，屬三房一套連梗廚間隔，連462方呎天台，售價1,449.2萬元，呎價24,986元；全盤120伙悉數沽清，套現近9億元。
據了解，買家鍾情新世界品牌及匠心設計，單位更享獅子山景致，且單位的層與層之間高度最高可達4米，加上步行秒達港鐵宋王臺站，及位處頂尖41小學校網優勢，故決定購入單位。
「BOHEMIAN COLLECTION」三盤連環全盤沽清 套現近17億
新世界表示，旗下「BOHEMIAN COLLECTION」深受市場歡迎，繼「瑧爾」及「瑧玥」於推售首日全盤沽清後，「瑧博」亦錄得全盤沽清。三盤均錄得全盤沽清佳績，合共套現近17億元，深受用家及投資者追捧。
「瑧博」提供120伙，住宅部分設兩大區域，當中3至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度最高達3.5米；而26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度達4米。單位戶型一房至三房比例均等，一房設39伙，面積244至252方呎；兩房佔38伙，面積330至335方呎；三房設38伙，面積580及607方呎；另設5伙特色單位，面積244至607方呎；項目預計關鍵日期為2027年9月30日。