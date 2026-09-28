瑜一．天海單日標售5伙 吸金逾1.1億 呎價高見36165元｜何文田新盤

是次成交單位全數位於第2A座，均屬前排向南單位，當中4伙為兩房，包括第27樓C室、26樓C室、16樓C室，以及1樓B室。實用面積介乎555至593方呎，成交價由1,720.5萬至2,144.6萬元，成交呎價介乎約31,000元至36,165元。另外亦錄得1伙三房海景大宅成交，單位為23樓A室，實用面積997方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價3,597.5萬元，呎價約36,083元。

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」現樓銷情熾熱，今日(28日)連錄5伙成交，合共套現逾1.14億元，當中成交呎價高見36,165元。

「瑜一」兩房海景單位供應稀缺，單計本月已累售8伙，涉資逾1.54億元，目前全盤現僅餘最後8伙兩房單位待售。

發展商表示，項目早前公布推出全盤最後6伙前排向南兩房單位招標發售，隨即錄得理想銷情，再次印證市場對優質維港景觀戶型需求殷切。項目兩房海景單位供應稀缺，單計本月已累售8伙，涉資逾1.54億元，目前全盤現僅餘最後8伙兩房單位待售，可謂「賣一間少一間」，預料將繼續吸引有意購入優質市區海景住宅的買家把握機會入市。

為回饋買家支持，是次成交的三房單位及兩房單位買家，可分別獲贈價值18萬及10萬元的國際頂級生活品牌The Madison Group的家品禮券。