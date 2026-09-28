叡璟II提價2%加推129伙 周六次輪發售182伙 折實價563.8萬入場｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」於剛過去周日(27日)進行首輪價單發售153伙，即日火速售罄。今日(28日)乘勢加推全新第3號價單共129伙，維持最高16%折扣，折實入場價由563.8萬元起，折實呎價由18,048元起，折實平均呎價19,962元。華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，撇除樓層、坐向、景觀等因素，今批單位較上張2號價單有約2%提價，定價具吸引力。項目同步落實次輪銷售安排，鐵定於本周六(10月3日)開賣182伙，當中以價單形式發售129伙及招標形式出售53伙。

施偉賢指出，「叡璟」經過四輪銷售後，迄今價單連招標累沽666伙，套現近65億元。項目向隅者眾多，故加推價單第3號，回應熾熱需求。新價單涉及129伙，位於第5A座及第5B座，包括35伙一房、58伙兩房，以及36伙三房，單位實用面積介乎306至714方呎。價單售價由671.1萬至1,790萬元，呎價介乎21,484元至26,488元。

扣除最高16%折扣後，單位折實售價由563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價介乎18,048元至22,251元。最低售價單位為第5B座8樓D室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積307方呎，折實售價563.8萬元，折實呎價18,365元。最低呎價單位為第5B座16樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積413方呎，折實售價745.4萬元，折實呎價18,048元。今批單位以折實價計算，市值逾12億元。