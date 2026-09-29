跑馬地黃泥涌道一籃子單位出售 意向價2.08億

是次出售範圍包括77號2樓至3樓及79號全幢，合共11個住宅單位及1個地下商舖，物業將以現狀連住宅租約形式出售。(第一太平戴維斯提供)

是次放售物業由77及79號組成，共用升降機及樓梯，屬單一大廈，地盤面積約4,004方呎。地舖建築面積約1,223方呎；11個住宅單位實用面積各約 1,124方呎，合共面積約13,596方呎，佔整幢大廈約60%業權。按意向價計算，每平方呎約1.53萬元，貼近區內同類分層單位近期成交水平，買家毋須為整批購入支付溢價。所有住宅單位均坐擁開揚跑馬地馬場景觀，景致優越，市場罕有。

第一太平戴維斯(香港)承業主委託為獨家代理出售香港黃泥涌道77至79號大部分業權，意向價約2.08億元。出售範圍包括77號2樓至3樓及79號全幢，合共11個住宅單位及1個地下商舖，物業將以現狀連住宅租約形式出售。

物業位處灣仔區12校網，網內著名小學包括瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、聖保祿天主教小學及聖若瑟小學等，深受家庭客追捧，長年租務需求穩定，現時所有單位均已租出。物業位處跑馬地傳統優質住宅地段，地理位置優越，旺中帶靜。項目門外設有電車站，交通便利，輕鬆往返港島各區，生活配套完善。此外，物業毗鄰多個私人會所及康樂設施，包括香港足球會、紀利華木球會及南華體育會等，盡享跑馬地獨特的高尚社區氛圍。

第一太平戴維斯九龍商業銷售部高級經理鄧智聲表示，以每方呎約1.53萬元計算，買家等同以分層單位市價購入約60%業權，並無支付整幢溢價。11伙已全數租出，可即時收租；日後既可繼續收購餘下份數作業權統一，對長線投資者及區內收購者同樣具吸引力。