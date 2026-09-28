SIERRA SEA現樓｜第2A期頂層特色戶首曝光 擁434呎雙平台及683呎平台(有圖)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期市場反應持續理想，新地代理執行董事胡致遠表示，項目預計短期內獲批轉讓同意書，將於10月至11月期間分批安排買家辦理成交及交樓手續。第2A期迄今累沽714伙，佔該期數約98.2%，總銷售金額超過40億元。目前尚有13伙未售單位，其中12伙為特色戶，今日公布項目第2A期頂層特色戶Coral Avenue第5座28樓A室現樓單位，並計劃以現樓招標形式推出。 Coral Avenue第5座28樓A室，為頂層特色戶，實用面積835方呎，連合共434方呎的雙平台及683方呎天台，屬三房一套連工作間間隔，空間開揚闊落。客廳與三間客房均同向而設，全方位盡享壯闊山海景致。

客飯廳由大門起計最長逾7.3米，闊約3.25米，間隔方正實用，空間闊落分明，方便靈活配置大型沙發、餐桌及收納家具，配合不同家庭生活需要。大廳設大幅落地玻璃趟門，引入充沛自然光線，外望東南方向壯闊海景及企嶺下海內灣景致。客廳連接戶外平台，室內外空間自然延伸，住戶可按個人喜好打造戶外休憩、茶聚或綠化空間。 由客飯廳平台沿樓梯拾級而上，即可到達面積683方呎的私人天台。天台空間寬敞實用，可靈活規劃為BBQ派對區、戶外餐聚空間、瑜伽伸展區或親子休閒天地。

睡房1、睡房2及主人房均面向東南方，享有開揚山海景致。窗邊預留電位，方便住戶自行配置電動窗簾。每間睡房均設大幅玻璃窗，提升室內明亮感及空間感，其中主人睡房更設L型落地玻璃窗，將遼闊海景、翠綠山巒及海灣景致引入室內。房間間隔方正實用，可靈活擺放家具。主人浴室採用三件頭設計，配置浴缸、坐廁及洗手盆，並配備電熱水爐及內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，配合窗戶令室內空氣流通，保持浴室乾爽衛生；同時備有不少收納空間及電插座。