SIERRA SEA現樓｜第2A期頂層特色戶首曝光 擁434呎雙平台及683呎平台(有圖)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期市場反應持續理想，新地代理執行董事胡致遠表示，項目預計短期內獲批轉讓同意書，將於10月至11月期間分批安排買家辦理成交及交樓手續。第2A期迄今累沽714伙，佔該期數約98.2%，總銷售金額超過40億元。目前尚有13伙未售單位，其中12伙為特色戶，今日公布項目第2A期頂層特色戶Coral Avenue第5座28樓A室現樓單位，並計劃以現樓招標形式推出。
Coral Avenue第5座28樓A室，為頂層特色戶，實用面積835方呎，連合共434方呎的雙平台及683方呎天台，屬三房一套連工作間間隔，空間開揚闊落。客廳與三間客房均同向而設，全方位盡享壯闊山海景致。
客飯廳由大門起計最長逾7.3米，闊約3.25米，間隔方正實用，空間闊落分明，方便靈活配置大型沙發、餐桌及收納家具，配合不同家庭生活需要。大廳設大幅落地玻璃趟門，引入充沛自然光線，外望東南方向壯闊海景及企嶺下海內灣景致。客廳連接戶外平台，室內外空間自然延伸，住戶可按個人喜好打造戶外休憩、茶聚或綠化空間。
由客飯廳平台沿樓梯拾級而上，即可到達面積683方呎的私人天台。天台空間寬敞實用，可靈活規劃為BBQ派對區、戶外餐聚空間、瑜伽伸展區或親子休閒天地。
睡房1、睡房2及主人房均面向東南方，享有開揚山海景致。窗邊預留電位，方便住戶自行配置電動窗簾。每間睡房均設大幅玻璃窗，提升室內明亮感及空間感，其中主人睡房更設L型落地玻璃窗，將遼闊海景、翠綠山巒及海灣景致引入室內。房間間隔方正實用，可靈活擺放家具。主人浴室採用三件頭設計，配置浴缸、坐廁及洗手盆，並配備電熱水爐及內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，配合窗戶令室內空氣流通，保持浴室乾爽衛生；同時備有不少收納空間及電插座。
至於客廁亦採三件頭設計，配置淋浴間、坐廁及洗手盆，並以玻璃間隔分隔乾濕區域。室內設有大幅鏡面收納櫃及洗手盆下方收納櫃，既提升視覺空間感，亦提供充裕收納位置。同時配備電熱水爐及內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，有助保持浴室乾爽衛生。
梗廚配備德國SIEMENS 西門子嵌入式電器，包括煤氣爐、電磁爐、7合1智能微蒸烤焗爐、抽油煙機、並設有酒櫃。廚房採長形布局，工作檯面寬敞。深色地櫃設計簡約耐看；收納空間充足方便擺放各式廚具、碗碟及食材。廚房連接另一戶外平台，有助引入自然光及加強空氣流通。戶外平台備有洗手臺，方便靈活使用。廚房另附設工作間連洗手間，並設有窗戶。
單位配備LOCKLY智能門鎖，支援藍牙、3D指紋、RFID拍卡等多種開鎖方式，提升家居安全及出入便利。單位亦預先設置TP-LINK路由器、光纖、CAT-6 網絡線及Wi-Fi 6無線上網系統。
「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾70%，更備有連花園或天台的特色單位。