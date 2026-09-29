擎海I示範單位｜721呎經改動三房 兒童房與主人房靈活相連設計(多圖有片)｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」三房單位僅提供54伙，實用面積由674至721方呎。發展商設有2個三房示範單位供準買家參觀，涵蓋無改動及經改動示範單位，以第5座28樓M室為藍本搭建，實用面積721方呎，屬三房(工作間連洗手間)間隔，設有連接客飯廳的三合一露台，由24方呎露台及16方呎工作平台組成，層與層之間高度約3.15米。 經改動示範單位整體設計以「紅酒奢華品味」為設計主題，透過酒紅色大理石、溫潤木質及質感牆身的混搭，配合細膩材質與燈光層次，演繹低調而高級的精緻生活美學。天花設計方面，透過高光材質與木質天花互相串連，將視覺一路延伸，塑造開闊通透的空間感。客廳擺放米白色布藝梳化，襯以啡色主調抱枕及抽象酒紅色掛畫，色彩溫暖而富層次。客飯廳配置六人餐桌，既可滿足日常家庭用餐需要，亦適合招待親友及舉行小型聚會。

廚房以酒紅色大理石牆面作為主景，配襯精緻銅色金屬廚櫃，展現奢華大器而富現代感的入廚空間。吊架設計則以通透輕盈為重點，在提升收納及展示功能的同時，減低視覺壓迫感，令廚房更見開揚精緻，兼顧美觀與實用。電器選用德國高級品牌MIELE單頭氣體煮食爐及雙頭氣體煮食爐、抽拉式抽油煙機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式雪櫃連冰箱，另特配頂級家電品牌GAGGENAU嵌入式洗衣乾衣機。 ⇊經改動示範單位⇊

主人浴室特別改裝玻璃浴缸設計 睡房2改造成書房空間，入口位置設置玻璃酒櫃，呼應全屋紅酒主題。書櫃背牆以雀眼木襯托，配以皮紋吊架，塑造出細膩而具質感的工作氛圍。地面採用魚骨形木地板，並配合捫布牆身。睡房1設計成兒童房，以夢幻的「氫氣球」為主題，配置雲朵形小沙發及氫氣球造型小吊燈。設計同時著重親子互動與日常照顧需要，特別設有互通門，可與主人睡房靈活相連，方便家長照顧小朋友起居，切合年輕家庭的生活模式。 主人睡房設有玻璃衣櫃及梳妝台空間，兼顧收納、梳妝及日常使用功能。睡床配以燕麥色及深棕色床品；床頭背牆以觸感溫潤的皮紋弧形牆面勾勒，配合三邊落床的舒適尺度、魚骨拼木地板及高光木紋牆面。浴室及主人浴室以白色及酒紅色大理石打造，整體氛圍大器雅緻，與全屋設計主題互相呼應，而主人浴室更特別改裝為玻璃浴缸設計。

⇊無改動示範單位⇊

無改動示範單位 至於無改動示範單位整體空間感充裕，單位客飯廳間隔方正實用，布局分明，方便住戶按日常需要靈活擺放家具。客飯廳外接三合一露台，並採用靈活趟門設計，有助延伸室內空間感，同時將維多利亞港遼闊景致盡收眼底。 單位採用獨立梗廚格局，切合家庭日常煮食需要，有助分隔煮食空間與客飯廳生活區域。廚房嚴選國際高級廚衛設備，包括德國MIELE單頭氣體煮食爐及雙頭氣體煮食爐、抽拉式抽油煙機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式雪櫃連冰箱，另配備GAGGENAU嵌入式洗衣乾衣機。廚櫃採用L型寬敞人造石材檯面，並配備雙洗手盤；同時結合人性化拉趟櫃設計與精緻分隔盤，大幅提升儲存靈活性，兼顧美觀、收納與實用功能。