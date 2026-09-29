提價2%加推 最平563萬 叡璟II 周六次輪賣182伙

市區新盤續搶市場目光！華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」首輪價單開賣153伙即日售罄，昨乘勢加推3號價單共129伙，扣除最高16%折扣後，折實價563.8萬元起，折實平均呎價19,962元，較2號價單提價約2%。同時落實本周六進行次輪銷售182伙，當中價單發售129伙，另招標出售53伙。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，撇除樓層、坐向、景觀等因素，今批單位較上張2號價單有約2%提價，定價具吸引力。3號價單涵蓋35伙一房、58伙兩房及36伙三房，實用面積306至714方呎。扣除最高16%折扣後，折實價563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價18,048至22,251元。最低售價為第5B座8樓D室一房，實用面積307方呎，折實價563.8萬元，折實呎價18,365元。
周四下午6時截票
「叡璟II」次輪價單推售129伙，即悉數推出3號價單所有單位，將於周四(10月1日)下午6時截票。至於招標推售單位則包括6伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間、17伙三房一套加儲物房加工作間連洗手間、3伙平台特色戶及10伙頂層特色戶。
施偉賢稱，「叡璟」四輪銷售，價單連招標累售666伙，套現近65億元。
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瑧博全盤120伙沽清
新世界發展(017)旗下九龍城「瑧博」昨售出最後1伙天台特色戶，為26樓E室，屬三房套連梗廚間隔，實用面積580方呎，連462方呎天台，成交價1,449.2萬元，呎價24,986元。全盤120伙沽清，套現近9億元。
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啟德海灣連售6伙 套現4000萬
嘉華國際(173)等合作發展的「啟德海灣」昨連錄6宗成交，套現約4,000萬元。其中1A座8樓M室兩房梗廚戶，實用面積481方呎，售價1,031.8萬元，呎價21,451元。