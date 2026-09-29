提價2%加推 最平563萬 叡璟II 周六次輪賣182伙

市區新盤續搶市場目光！華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」首輪價單開賣153伙即日售罄，昨乘勢加推3號價單共129伙，扣除最高16%折扣後，折實價563.8萬元起，折實平均呎價19,962元，較2號價單提價約2%。同時落實本周六進行次輪銷售182伙，當中價單發售129伙，另招標出售53伙。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，撇除樓層、坐向、景觀等因素，今批單位較上張2號價單有約2%提價，定價具吸引力。3號價單涵蓋35伙一房、58伙兩房及36伙三房，實用面積306至714方呎。扣除最高16%折扣後，折實價563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價18,048至22,251元。最低售價為第5B座8樓D室一房，實用面積307方呎，折實價563.8萬元，折實呎價18,365元。