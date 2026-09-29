擎海I開價｜首推128伙 折實平均呎價13988元 一房近376萬入場｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」今日(29日)公布首張價單，涉及128伙。以選用「90天現金優惠付款計劃」，並計及所有優惠計算，可享最高18%折扣優惠，折實售價由375.94萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價13,988元。 周三開放示範單位 周四收票 越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目自命名後迄今接獲逾6,000個查詢，包括家庭客、投資客等。現首推128伙，形容屬「誠意共贏價」，定價已參考項目自身優勢。示範單位將於明日(30日)對外開放，周四(10月1日)接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。

李嘎指出，首批單位位處第3座及第5座，涵蓋78伙一房及50伙兩房，實用面積介乎285至497方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由375.94萬至711.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,423元。