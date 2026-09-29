擎海I開價｜首推128伙 折實平均呎價13988元 一房近376萬入場｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」今日(29日)公布首張價單，涉及128伙。以選用「90天現金優惠付款計劃」，並計及所有優惠計算，可享最高18%折扣優惠，折實售價由375.94萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價13,988元。
周三開放示範單位 周四收票
越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目自命名後迄今接獲逾6,000個查詢，包括家庭客、投資客等。現首推128伙，形容屬「誠意共贏價」，定價已參考項目自身優勢。示範單位將於明日(30日)對外開放，周四(10月1日)接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。
李嘎指出，首批單位位處第3座及第5座，涵蓋78伙一房及50伙兩房，實用面積介乎285至497方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由375.94萬至711.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,423元。
首張價單設4種付款方法
越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰稱，項目首張價單共設4種付款方法，包括「90天現金優惠付款計劃」、「180天現金優惠付款計劃」、「300天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃」。
首張價單一房入場單位為第3座3樓E室，實用面積289方呎，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。兩房入場單位為第3座3樓C室，實用面積429方呎，折實售價569.01萬元，折實呎價13,264元。
「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。