擎海I開價｜中原陳永傑：首批128伙定價較同區貨尾折讓近30% 料可一Q清枱｜油塘新盤

陳永傑表示，「擎海」今日公布首張價單，定價比同區一手貨尾有近30%折讓，首張價單的折實平均呎價更創九龍市區新盤約10年新低，實屬吸引，可惠及大眾，料首批單位可「一Q清枱」。

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」今日(29日)公布首張價單，涉及128伙。以選用「90天現金優惠付款計劃」，並計及所有優惠計算，可享最高18%折扣優惠，折實售價由375.94萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價13,988元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「擎海」今日公布首張價單，定價比同區一手貨尾有近30%折讓，首張價單的折實平均呎價更創九龍市區新盤約10年新低，實屬吸引，可惠及大眾，料首批單位可「一Q清枱」。

陳永傑指出，近年油塘已變身成臨海住宅區，新晉屋苑林立，而且租金有價有市，一直吸引大批東九龍一帶的上班一族、專才及大專學生承租，租務交投穩健，區內新晉物業的每方呎租金普遍45至55元。「擎海」為臨海項目，擁無遮擋海景，亦有鐵路概念，加上戶型涵蓋一房至三房，可滿足市場不同需要之餘，預計其租金回報可逾4厘，料認購反應熱烈 。