擎海I開價｜中原陳永傑：首批128伙定價較同區貨尾折讓近30% 料可一Q清枱｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」今日(29日)公布首張價單，涉及128伙。以選用「90天現金優惠付款計劃」，並計及所有優惠計算，可享最高18%折扣優惠，折實售價由375.94萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價13,988元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「擎海」今日公布首張價單，定價比同區一手貨尾有近30%折讓，首張價單的折實平均呎價更創九龍市區新盤約10年新低，實屬吸引，可惠及大眾，料首批單位可「一Q清枱」。
陳永傑指出，近年油塘已變身成臨海住宅區，新晉屋苑林立，而且租金有價有市，一直吸引大批東九龍一帶的上班一族、專才及大專學生承租，租務交投穩健，區內新晉物業的每方呎租金普遍45至55元。「擎海」為臨海項目，擁無遮擋海景，亦有鐵路概念，加上戶型涵蓋一房至三房，可滿足市場不同需要之餘，預計其租金回報可逾4厘，料認購反應熱烈 。
他續指，本月一手成交暫錄逾1,300宗，已創4個月新高，料全月可達1,500宗。下月多個大型新盤推出市場，相信10月份一手交投量可進一步上升至2,500宗，創今年新高。
擎海I開價｜首推128伙 折實平均呎價13988元 一房近376萬入場｜油塘新盤
「擎海I」首批單位位處第3座及第5座，涵蓋78伙一房及50伙兩房，實用面積介乎285至497方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由375.94萬至711.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,423元。
首張價單一房入場單位為第3座3樓E室，實用面積289方呎，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。兩房入場單位為第3座3樓C室，實用面積429方呎，折實售價569.01萬元，折實呎價13,264元。
「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。