擎海I開價｜利嘉閣郭煥然：定價屬全城「吸睛價」 料投資客高達四成｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」今日(29日)公布首張價單，涉及128伙。以選用「90天現金優惠付款計劃」，並計及所有優惠計算，可享最高18%折扣優惠，折實售價由375.94萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價13,988元。 不排除會再破新盤入票紀錄 利嘉閣地產東九龍高級分區董事郭煥然指出，是次定價絕對屬於全城「吸睛價」，對買家而言是一大驚喜。他稱，項目較現時同區一手貨尾均價約1.9萬元，低近30%，相信會大受市場歡迎，不排除會再破新盤入票紀錄，首批一舉沽清的機會甚大，亦相信發展商會按市場熱度再加推單位應市。

「擎海I」首批單位位處第3座及第5座，涵蓋78伙一房及50伙兩房，實用面積介乎285至497方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由375.94萬至711.01萬元，折實呎價介乎13,008元至15,423元。 首張價單一房入場單位為第3座3樓E室，實用面積289方呎，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。兩房入場單位為第3座3樓C室，實用面積429方呎，折實售價569.01萬元，折實呎價13,264元。 「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。