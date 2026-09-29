中銀香港新推「先P後H」按揭息率計劃 利嘉閣按揭黃詠欣：兼具超低首期利息與長遠靈活性

中銀香港(2388)最新推出的「特優先P後H」按揭息率計劃，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣對此高度正面評價，指出現時市場利息走勢及降息步伐仍具不確定性，中銀香港打破傳統框架，推出前期鎖定特優P按、期滿自動銜接H按的創新按揭產品，精準切中買家對即時減輕供款負擔與長遠靈活應對利率變化的雙重需求。

從具體數據分析，以貸款額500萬元及年期30年計算，採用中銀「特優先P後H」首兩至三年以P減2.32厘計算，以現時的P計算，實際按息低至 2.68厘，每月供款只需20,227元。相較現時一般H按計劃封頂位為P減1.75厘 或P減2厘的實際按息3.25厘及月供21,760元，選用該計劃每月可即時節省供款1,533元，降幅高達7%。即使與市場上的舊有定息2.73%乃至現行定息 2.93%相比，2.68%的實際按息依然顯著佔優，每月供款比現行定息計劃再少665元，展現出非常強勁的利息優勢。