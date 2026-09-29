中銀香港新推「先P後H」按揭息率計劃 利嘉閣按揭黃詠欣：兼具超低首期利息與長遠靈活性

中銀香港(2388)最新推出的「特優先P後H」按揭息率計劃，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣對此高度正面評價，指出現時市場利息走勢及降息步伐仍具不確定性，中銀香港打破傳統框架，推出前期鎖定特優P按、期滿自動銜接H按的創新按揭產品，精準切中買家對即時減輕供款負擔與長遠靈活應對利率變化的雙重需求。
從具體數據分析，以貸款額500萬元及年期30年計算，採用中銀「特優先P後H」首兩至三年以P減2.32厘計算，以現時的P計算，實際按息低至 2.68厘，每月供款只需20,227元。相較現時一般H按計劃封頂位為P減1.75厘 或P減2厘的實際按息3.25厘及月供21,760元，選用該計劃每月可即時節省供款1,533元，降幅高達7%。即使與市場上的舊有定息2.73%乃至現行定息 2.93%相比，2.68%的實際按息依然顯著佔優，每月供款比現行定息計劃再少665元，展現出非常強勁的利息優勢。
假設未來市場出現加息0.125厘，最優惠利率P上調至5.125厘的情況下，中銀「特優先P後H」的實際按息僅升至2.805厘，月供僅小幅調升至20,558元。相較一般按揭計劃在加息後月供升至22,105元，該計劃每月依然能比市場省下1,547元的利息開支，有效為買家築起安全屏障。
黃詠欣續指，置業人士在買樓初期的各項開支通常較為緊絀，首2至3年能以 P減2.32厘的特優息率鎖定較低供款，有助精確管理財務預算；而期滿後自動轉為H加1.3厘並設有封頂P減1.75厘，則確保買家在未來的降息周期中不會錯過市場趨勢，隨時享有貼近拆息走勢的靈動優勢。這項兼具實惠與前瞻性的攻守兼備產品，預計將大幅吸引一手新盤買家、二手業主，以及希望透過轉按或加按來降低利息負擔的客戶。