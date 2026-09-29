滿．意高層兩房呎售逾1.8萬 夥中原地產推國慶置業優惠｜愉景灣新盤

由香港興業國際(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣「滿．意」自登場後市場反應熱烈，中原地產昨日(28日)成功促成第6座11樓B室高層園景兩房單位招標成交，成交價1,088.8萬元，呎價18,238元。適逢國慶將至，中原地產乘勝加碼，特別推出「滿．意」國慶置業優惠，由即日起至下月31日，凡經中原地產購入「滿．意」的首兩名一手三房住宅單位買家，可獲贈愉景灣Lantau Yacht Club豪華遊艇派對禮券，每個優惠名額價值約4.28萬元，優惠總值高達約8.56萬元，先到先得，送完即止。

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，中原地產昨日透過招標成功促成「滿．意」第6座11樓B室高層園景兩房單位成交，實用面積597方呎，成交價1,088.8萬元，呎價18,238元。買家為區內年輕專業人士，嚮往愉景灣獨特的低密度度假式生活，且一直期待「升級」購入區內全新項目。有見「滿．意」屬現樓即買即住、該單位飽覽Park Toscana中央公園、海岸線及翠綠山巒，加上愉景灣僅約25分鐘船程直達中環，約20分鐘車程直達國際機場及港珠澳大橋，出勤與跨境工幹極之便捷，故決定入市。

此外，區內已多年未有大型全新項目推出，市場對優質新盤需求極為殷切。政府積極推行各項人才引進計劃及「新資本投資者入境計劃」，持續吸引環球精英、富豪與高端資金進駐，為本地樓市注入源源不絕的強勁動力。根據中原地產研究部數據，2026年首8個月離島區價值1,000萬元以上的二手私人住宅成交已錄得逾120宗，已超越去年全年水平，充分反映市場對此類優質大宅的需求。

香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟指，愉景灣矜罕之處在於一個純私人住宅社區，同時坐擁Lantau Yacht Club (香港大嶼山遊艇會)及Discovery Bay Golf Club (愉景灣高爾夫球會) 兩大國際級私人會所，富豪級尊貴配套可謂市場上絕無僅有。加上「滿．意」完美注入意式風情與歐陸度假氛圍，精準契合高端專業人士、富豪對極致高品質生活的追求。項目已屆現樓，買家既可即時入住，亦可靈活投放於市場投資放租，資產配置極具彈性。