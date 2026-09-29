DEEP WATER SOUTH第6A期連環標售2伙三房 呎價逾3.3萬創新高｜黃竹坑新盤

是次招標售出單位包括第2A座39樓C室，戶型為三房一套加工作間連洗手間(梗廚)，實用面積830方呎，售價2,805.5萬元，呎價33,801元，創第6A期新高。另為第2A座12樓C室，同屬三房一套加工作間連洗手間(梗廚)間隔，實用面積830方呎，成交價2,593.75萬元，呎價31,250元。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」自推出以來銷情持續暢旺。隨着十一黃金周臨近，豪宅市場氣氛持續升溫，第6A期MONT BLUE首度推出內園景觀三房單位，即獲市場熱烈追捧，連錄2宗招標成交，反映優質大戶型供應備受實力買家青睞。

會德豐表示，是次成交單位均可飽覽項目匠心打造之南法園林美景、啟迪自南法康城地標的迴旋木馬童樂設施及法式草地滾球場，為住戶締造悠然愜意的度假式生活體驗；加上三房單位間隔寬敞實用，兼具舒適居住空間及私隱，吸引實力買家迅速入市。成交呎價高達$33,801，創第6A期新高，兩宗成交共套現逾$5,399萬，為十一黃金週檔期率先打響頭炮，反映市場對港島南岸優質豪宅項目需求持續殷切，買家對具特色景觀及優質生活配套的大宅產品尤為追捧。

「DEEP WATER SOUTH」整個項目累沽209伙，套現近38.9億元。