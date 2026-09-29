中銀香港新推「先P後H」按揭息率計劃 中原按揭王美鳳：為市場帶來革新元素 具吸引力

繼滙豐銀行及恒生銀行相繼再推低息定按後，中銀香港(2388)今日(29日)亦宣布推出全新按揭計劃。中原按揭董事總經理王美鳳表示，中銀是次推出的「特優先P後H」按揭計劃具競爭力。計劃首兩至三年息率定於P減2.32厘，以現時水平計算，實際按息僅為2.68厘，其後將回復至與現時市場一致的H按計劃。該計劃同時提供現金回贈，並涵蓋一、二手物業、物業套現、轉按及加按貸款，申請期至今年12月底，提取貸款期則至明年4月底。 中原按揭董事總經理王美鳳表示，中銀香港新推先P後H按揭計劃，首兩年或三年息率為P減2.32厘(P目前為5厘)，實際按息為2.68厘，低於目前市場定按息2.93厘達0.25厘，亦低於目前H按息3.25厘達0.57厘，讓供樓人士可即時享有更低息供樓選擇，減輕利息開支及供樓負擔。

王美鳳分析計劃，料有關計劃對於按揭用家具吸引力，除了按息明顯低於H按息及定按息達0.25厘至0.57厘，基於年內息率變化幅度料不大，即使本港有機會在年內跟隨美息加息，較大機會加幅僅介乎0.125厘至0.25厘，是次新推按揭首兩至三年屬P按浮息，即使加P 0.125厘至0.25厘，有關P按息僅由2.68厘調整至2.805厘至2.93厘，仍低於目前H按息及仍有可能低於定按息；基於故此是次新推之先P後H按揭具有一定吸引力。 王美鳳指出，有關新推先P後H按揭為市場帶來革新元素，為按揭用家提供創新具慳息作用及彈性優勢的供樓計劃選項，令市場提供更多元化的按揭優惠，反映銀行對樓市具信心並持積極正面取態。