熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Sep-29 19:25
更新：2026-Sep-29 19:25

皇璇次輪收9000票 超額認購逾280倍｜北角新盤

分享：
Sr0929 (3)

「皇璇」將於明日(30日)展開次輪價單銷售32伙，已於今日(29日)下午4時截票，累收約9,000票，超額認購逾280倍登記。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」將於明日(30)展開次輪價單銷售32伙，已於今日(29)下午4時截票，累收約9,000票，超額認購逾280倍登記。

32伙包括12伙一房、19伙兩房及1伙三房，單位實用面積介乎302602方呎。扣除最高折扣21%計算，單位折實售價686.4萬至1,668.3萬元，折實呎價介乎22,728元至32,134元，折實平均呎價26,933元。最低售價及呎價單位同為2J室，實用面積302方呎，一房間隔，折實售價686.4萬元，折實呎價22,728元。

銷售環節將分為五組進行 明日下午2時起報到

項目明日於鰂魚涌英皇道728 K11 ATELIER King's Road 6樓進行次輪銷售，並分為5個組別，首個組別X組、A1組及A2組將於下午2時起報到，X組為項目招標單位買家提名的合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙指定單位；A1組最多可購6伙；A2組最多可購4伙。A3組及B組則於下午315分起報到，可購買1伙指定單位； B組可購買12伙指定單位。

「皇璇」位於北角熙和街1號，屬單幢式物業，提供194伙，預計關鍵日期為20271231日。

Sr0929 (1) Sr0929 (2)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務