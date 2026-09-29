皇璇次輪收9000票 超額認購逾280倍｜北角新盤

該32伙包括12伙一房、19伙兩房及1伙三房，單位實用面積介乎302至602方呎。扣除最高折扣21%計算，單位折實售價686.4萬至1,668.3萬元，折實呎價介乎22,728元至32,134元，折實平均呎價26,933元。最低售價及呎價單位同為2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔，折實售價686.4萬元，折實呎價22,728元。

銷售環節將分為五組進行 明日下午 2 時起報到

項目明日於鰂魚涌英皇道728號 K11 ATELIER King's Road 6樓進行次輪銷售，並分為5個組別，首個組別X組、A1組及A2組將於下午2時起報到，X組為項目招標單位買家提名的合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙指定單位；A1組最多可購6伙；A2組最多可購4伙。A3組及B組則於下午3時15分起報到，可購買1伙指定單位； B組可購買1至2伙指定單位。

「皇璇」位於北角熙和街1號，屬單幢式物業，提供194伙，預計關鍵日期為2027年12月31日。