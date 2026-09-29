8月私宅轉售獲利比率69.4% 利嘉閣：高位整固 後市表現尚能樂觀回穩｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私宅轉手獲利比率自去年8月跌至六成邊緣觸底後，隨即反覆上升至今年6月的七成水平，之後在高位整固。綜合土地註冊處資料所得，2026年8月份全港1,916宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,329宗，佔比69.4%，按月再跌0.2個百分點，連跌2個月，但仍為過去31個以來的第3高，反映近月二手樓市熱度略有降溫，獲利比率亦相對回軟。 按物業區域劃分，8月份港島區表現最好，以71.8%之數成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌1.6個百分點；其次為九龍區，報71.5%，按月升2.6個百分點；至於新界區表現跑輸大市，只錄得67%，且按月跌1.3個百分點。按物業轉售價格分析(見表一)，樓價801萬至1,000萬元組別之獲利比率最高，錄78.2%，按月升3.1個百分點，涉及宗數176宗。此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率也達76.7%，按月升4.8個百分點，表現同樣優於大市。

賺幅 1 倍以上達 493 宗 另外，數據顯示今年8月份每宗私宅轉手個案平均賺幅同見回軟，錄得25.4%(見圖二)，單月跌1.7個百分點，而近月均維持在25%以上窄幅上落，屬年內第4高水平。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達25.7%，按月升1.8個百分點，錄493宗。 至於帳面錄得虧損者有570宗，佔比按月跌0.1個百分點，至29.7%，為過去31個月以來次低；至於上月平手的個案有17宗，佔比升0.3個百分點至0.9%。 4 個屋苑錄百分百獲利 檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有4個屋苑錄得百分百獲利，包括太古城(11宗) 、天晉(10宗)、海逸豪園(9宗)及都會駅(9宗)。其他獲利成功比率較高者還有匯璽的85%及黃埔花園的83%。此10個屋苑當中，每宗平均賺蝕幅度介乎最差的蝕0.02%至最佳的賺1.05倍不等。其中，太古城錄得每宗轉手平均賺105.3%，為表現最好的屋苑；至於海逸豪園及都會駅也分別平均賺101.1%%及61.1%。不過，匯璽及日出康城表現相對遜色，平均每宗轉手分別微蝕0.02%及微賺1.3%。