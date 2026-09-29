SIERRA SEA 2C(2)期樓書｜設522伙 面積381至924呎 首度提供四房｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期正式上載售樓說明書，採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，單位視野更見開揚廣闊，合共提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。今期提供3個住宅停車位，項目預計關鍵日期為2028年3月28日，樓花期長約18個月。

新地表示，各座布局及座向經悉心規劃，前迎企嶺下海及烏洲獨有海岸景致，背靠馬鞍山郊野公園；向內園一側可享綠化園林及戶外池景。項目設有4伙示範單位，涵蓋2伙兩房、1伙三房，以及1伙四房。

部分三房及四房戶備有「水晶廚房」設計 戶型分布方面，標準分層單位共設有5種戶型，標準單位實用面積由418至760方呎。兩房佔301伙，實用面積介乎418至440方呎；三房佔164伙，實用面積介乎493至713方呎；四房則設29伙，實用面積760方呎。其中部分三房及四房單位備有別具特色的「綺麗水晶廚房」設計，開放式廚房備有玻璃門，既保留傳統梗廚的獨立空間效果，同時兼享開放式廚房的互動及採光優勢，視覺上亦增強空間感。主要標準分層住宅單位層與層之間的標準高度約3.325米，極具空間感。