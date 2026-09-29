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出版：2026-Sep-29 22:55
更新：2026-Sep-29 22:55

SIERRA SEA 2C(2)期樓書｜設522伙 面積381至924呎 首度提供四房｜西沙新盤

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SIERRA SEA 2C(2)期樓書｜設522伙 面積381至924呎 首度提供四房｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期正式上載售樓說明書，採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue1座及Emerald Avenue2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，單位視野更見開揚廣闊，合共提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。今期提供3個住宅停車位，項目預計關鍵日期為2028328日，樓花期長約18個月。

新地表示，各座布局及座向經悉心規劃，前迎企嶺下海及烏洲獨有海岸景致，背靠馬鞍山郊野公園；向內園一側可享綠化園林及戶外池景。項目設有4伙示範單位，涵蓋2伙兩房、1伙三房，以及1伙四房。

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部分三房及四房戶備有「水晶廚房」設計

戶型分布方面，標準分層單位共設有5種戶型，標準單位實用面積由418760方呎。兩房佔301伙，實用面積介乎418440方呎；三房佔164伙，實用面積介乎493713方呎；四房則設29伙，實用面積760方呎。其中部分三房及四房單位備有別具特色的「綺麗水晶廚房」設計，開放式廚房備有玻璃門，既保留傳統梗廚的獨立空間效果，同時兼享開放式廚房的互動及採光優勢，視覺上亦增強空間感。主要標準分層住宅單位層與層之間的標準高度約3.325米，極具空間感。

另設28伙特色單位，包括6伙連私人花園特色單位、14伙連平台特色單位，以及8伙連平台和天台特色單位，實用面積介乎381924方呎。

最細為381呎兩房連平台戶

全盤面積最細單位同實用面積381方呎兩房平台特色戶，其中第1座地下1E室連322方呎平台，而第21E室連98方呎平台。全盤面積最大單位為第135C室，實用面積924方呎，連184方呎平台及726方呎天台，屬四房間隔，平台設有樓梯前往天台。

即睇西沙SIERRA SEA 2C期最新資訊 (House730)

SIERRA SEA 2C(2) 外貌 01M3P8MYQ6S6NFT81E5H63J5J3

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