沙田新城市廣場推廣「商場+旅遊」迎黃金周 料人流及生意額錄雙位數增長｜商場動態

今年《施政報告》提出拓展「+旅遊」聯動項目，透過不同活動與旅遊結合，延長旅客留港時間並帶動消費。新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場配合有關方向，今年十一黃金周以「體驗＋消費」為主軸，重磅推出「黃金周目的地企劃｜只在新城市」，整合商場多元戶外休閒地標及三大期間限定深度體驗：人氣IP珍藏展覽、電影主題互動體驗，以及美妝沉浸式體驗，再配合旅客專屬優惠及高消費禮遇，提供購物回贈、品牌體驗及電子支付優惠，將新城市廣場打造為集玩樂、探索、體驗及消費於一身的旅遊目的地，極致豐富旅客及本地訪客的黃金周行程，預期十一黃金周期間人流及生意額將錄得雙位數增長。
新城市廣場匯聚多元戶外休閒地標——佔地3.5萬方呎的Dino Park恐龍公園、經典花生漫畫主題史諾比開心世界、舉辦限定主題活動及企劃的Chill Park及擁有音樂噴泉的NTP Sky Garden，為旅客及本地訪客提供不同休閒玩樂選擇。配合十一黃金周長假期，商場再推出三大期間限定深度體驗，讓訪客由戶外休閒、主題體驗，以至購物及餐飲，串聯豐富黃金周行程。
新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，零售業對推動本港旅遊業擔當重要角色，商場在旅遊消費鏈中，除了提供購物選擇，更可透過娛樂設施及特色體驗延長旅客逗留時間及帶動消費。新城市廣場近年積極優化場內娛樂休閒空間及豐富商場體驗，讓旅客及本地客將購物、娛樂及休閒活動融入假日行程。早前商場舉行的「CHILL歎麵包節」在小紅書及其他內地社交媒體獲得廣泛迴響，一連三日吸引超過3萬人次到訪，當中訪港內地過夜旅客更佔相當比例，反映特色主題活動有助延伸旅客來港行程。
許嘉雯稱，有見及此，今年十一黃金周，新城市廣場將以三大期間限定活動配合旅客及高消費禮遇，針對不同消費客群推出黃金及購物回贈、品牌專屬體驗及電子支付優惠，當中包括每日送出六福珠寶唐宮夜宴系列墩墩馬黃金工藝品、為The Point Gold貴賓會員而設的國際頂級美妝品牌尊貴體驗，聯乘電子支付工具推出消費回贈優惠、以及聯同場內商戶推出近200個限時優惠，提振旅客消費。對比上年同期，集團預期新城市廣場十一黃金周期間整體人流及生意額有望錄得雙位數字升幅，其中以餐飲、美妝、電器及珠寶鐘錶最為受惠。