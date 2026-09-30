沙田新城市廣場推廣「商場+旅遊」迎黃金周 料人流及生意額錄雙位數增長｜商場動態

許嘉雯表示，今年十一黃金周，新城市廣場將以三大期間限定活動配合旅客及高消費禮遇，針對不同消費客群推出黃金及購物回贈、品牌專屬體驗及電子支付優惠。

今年《施政報告》提出拓展「+旅遊」聯動項目，透過不同活動與旅遊結合，延長旅客留港時間並帶動消費。新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場配合有關方向，今年十一黃金周以「體驗＋消費」為主軸，重磅推出「黃金周目的地企劃｜只在新城市」，整合商場多元戶外休閒地標及三大期間限定深度體驗：人氣IP珍藏展覽、電影主題互動體驗，以及美妝沉浸式體驗，再配合旅客專屬優惠及高消費禮遇，提供購物回贈、品牌體驗及電子支付優惠，將新城市廣場打造為集玩樂、探索、體驗及消費於一身的旅遊目的地，極致豐富旅客及本地訪客的黃金周行程，預期十一黃金周期間人流及生意額將錄得雙位數增長。

新城市廣場匯聚多元戶外休閒地標——佔地3.5萬方呎的Dino Park恐龍公園、經典花生漫畫主題史諾比開心世界、舉辦限定主題活動及企劃的Chill Park及擁有音樂噴泉的NTP Sky Garden，為旅客及本地訪客提供不同休閒玩樂選擇。配合十一黃金周長假期，商場再推出三大期間限定深度體驗，讓訪客由戶外休閒、主題體驗，以至購物及餐飲，串聯豐富黃金周行程。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，零售業對推動本港旅遊業擔當重要角色，商場在旅遊消費鏈中，除了提供購物選擇，更可透過娛樂設施及特色體驗延長旅客逗留時間及帶動消費。新城市廣場近年積極優化場內娛樂休閒空間及豐富商場體驗，讓旅客及本地客將購物、娛樂及休閒活動融入假日行程。早前商場舉行的「CHILL歎麵包節」在小紅書及其他內地社交媒體獲得廣泛迴響，一連三日吸引超過3萬人次到訪，當中訪港內地過夜旅客更佔相當比例，反映特色主題活動有助延伸旅客來港行程。