九龍10年來最低價 擎海I 折實均呎$13988

發展商採取低價出擊策略！越秀地產(123)油塘「擎海I」昨首推128伙，扣除最高18%折扣優惠後，一房折實入場價375.94萬元；而折實平均呎價13,988元。發展商形容首批定價為「誠意共贏價」，首批折實平均呎價除較毗鄰3年前以「深水炸彈價」推出的「親海駅」系列低最多8%外，亦為九龍區2016年以來新盤首批最平。

越秀地產(香港)總經理李嘎指出，項目迄今接獲逾6,000個查詢，包括家庭客、投資客等。首批定價已參考項目自身優勢，示範單位今日起對外開放，周四接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。項目首批涵蓋78伙一房及50伙兩房，實用面積285至497方呎。扣除最高18%折扣後，折實價375.94萬至711.01萬元，折實呎價13,008至15,423元。