九龍10年來最低價 擎海I 折實均呎$13988

發展商採取低價出擊策略！越秀地產(123)油塘「擎海I」昨首推128伙，扣除最高18%折扣優惠後，一房折實入場價375.94萬元；而折實平均呎價13,988元。發展商形容首批定價為「誠意共贏價」，首批折實平均呎價除較毗鄰3年前以「深水炸彈價」推出的「親海駅」系列低最多8%外，亦為九龍區2016年以來新盤首批最平。
越秀地產(香港)總經理李嘎指出，項目迄今接獲逾6,000個查詢，包括家庭客、投資客等。首批定價已參考項目自身優勢，示範單位今日起對外開放，周四接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。項目首批涵蓋78伙一房及50伙兩房，實用面積285至497方呎。扣除最高18%折扣後，折實價375.94萬至711.01萬元，折實呎價13,008至15,423元。
越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰表示，項目首批一房入場單位為3座3樓E室，實用面積289方呎，折實價375.94萬元，呎價13,008元。兩房入場單位為3座3樓C室，實用面積429方呎，折實價569.01萬元，折實呎價13,264元。
參考同區新盤首批開價，去年11月推出的「柏景峰」首推150伙，折實均呎14,588元。3年前推出的「親海駅I」及「親海駅II」，折實均呎15,250及14,997元，「擎海I」較上述3盤低開約4.1%至8.3%。
料租金回報可逾4厘
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「擎海I」定價比同區一手貨尾有近30%折讓，折實平均呎價更創九龍市區新盤約10年新低，實屬吸引。他預計，項目租金回報可逾4厘，料首批可「一Q清枱」。
翻查資料，對上一個折實平均呎價低於「擎海I」新盤為百利保(617)及富豪酒店(078)與市建局合作發展的長沙灣「尚都」，2016年7月首推50伙，當時折實均呎約13,847元。